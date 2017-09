Ouman à Roch Hachana | Rav Yoel Ben-Nun :  » L’âme de rabbi Nachman pleure votre erreur »

Rabbi Yoel Ben-Nun, l’un des fondateurs de la Yeshivat Har Etzion et l’un des plus grands penseurs du sionisme religieux a critiqué vivement les fideles de Rosh Hashana qui viennent prier à la tombe du rabbin Nachman de Breslev.

Rabbi Yoel Ben-Nun est l’un des plus grands rabbins du monde, parmi les penseurs sionistes religieux et lorsqu’il parle d’Uman et Rosh Hashanah il n’opte pas pour la langue de bois ‘Quiconque recherche la Kedushah à Uman pour Rosh Hashana, fait accidentellement certaines infractions et selon Rabbi Ben-Nun , ce voyage à Uman à Rosh Hashana déforme les paroles et les intentions de Rabbi Nachman :

Le rabbin Ben-Nun a cité une des prières de Rabbi Nahman où il dit qu’il veut avoir « la bénédiction d’Israël en se rendant dans ce pays : « Vous connaissez combien il est pour moi nécessaire de me rendre en Terre Sainte, car il existe le fondement même de la source de la foi, qu’en terre sainte. ‘

Où est l’âme de Rabbi Nachman? demande alors Rabbi Yoel: ‘ Quand une personne vit, son âme élève son corps vers la sainteté. Quand une personne meurt, les os tombent dans l’impureté, et l’âme s’élève vers les terres de la vie. ‘Il ajoute que’ la place de son âme est dans la Terre d’Israël et pas à Uman, ou en Ukraine) ‘. Il n’y a rien là-bas, il n’y a que de l’impureté: il y a de l’impureté dans le pays des nations et l’impureté du cimetière. Quiconque quitte une femme et des enfants lors de la Journée du jugement de Rosh Hashanah se trompe et agit de façon malveillante, parce qu’il viole son alliance du mariage et ses obligations sous la chuppah ‘.

L’affirmation selon laquelle les gens qui sont revenus d’Ukraine ont vécu une expérience spirituelle doivent savoir que cela peut aussi venir du péché comme celui du veau d’or, et ce péché nous suit jusqu’à nos jours. Les péchés ont un pouvoir et peuvent vous laisser penser que vous vivez une atmosphère spirituelle incroyable. Il y a du pouvoir dans l’impureté – et ce nom est l’impureté, c’est le pouvoir de l’impureté qui leur apporte ces expériences – et l’âme de rabbin Nachman pleure ce désir et l’envie de la Terre d’Israël.

L’âme du rabbin Nachman pleure votre erreur. ‘Sur la prétention que les gens profitent de l’opportunité de quitter le pays pour se débarrasser des autres, Rabbi Ben-Nun dit:’ Je ne les juge pas, le Créateur de l’Univers est un juge. Je veux arrêter ceux qui sont capables d’entendre le cri de l’âme du rabbi Nachman qui dit: «Venez à moi dans la terre d’Israël le jour de la fin du monde (Rosh Hashana), comme le veut l’âme de Rabbi Nachman ».

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI