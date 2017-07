Les otages israéliens sortent de Jordanie et reviennent en Israel

Une trentaine de membres du personnel ont refusé de retourner en Israël sans leur collègue blessé mais suite à des négociations ils sont tous arrivés à domicile dans l’État juif lundi soir. Dans le groupe, se trouvait ‘ambassadeur d’Israël en Jordanie, Einat Shlain, avec l’agent de sécurité de l’ambassade, qui a été attaqué dimanche à Amman par un jeune Jordanien terroriste.

Le bureau du Premier ministre a déclaré dans un communiqué : « Le personnel de l’ambassade d’Israël en Jordanie, dirigé par l’ambassadeur Einat Shlain, est arrivé en Israël il y a peu de temps par le passage à niveau d’Allenby. Parmi les membres d’équipage, il y a l’agent de sécurité qui a été blessé la nuit dernière lors de l’attentat à la bombe à Amman. Tous les émissaires [sont retournés] en paix.

« Le retour des émissaires a été rendu possible par la coopération étroite entre Israël et la Jordanie au cours des dernières 24 heures. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé tout à l’heure avec l’ambassadeur et l’agent de sécurité, et les ont félicités « , a déclaré le communiqué.

L’attaquant de 17 ans a poignardé l’agent de sécurité dans le haut du corps et dans le dos, mais il a sorti son arme a ouvert le feu contre le terroriste, entraînant sa mort. Une balle errante a également tué un deuxième Jordanien qui était également dans la salle.

La police jordanienne a refusé d’autoriser l’agent de sécurité blessé à quitter le pays et a insisté pour le mettre en détention pour interrogatoire. Israël a refusé d’autoriser la Jordanie de prendre la garde, en citant la Convention de Vienne qui accorde l’immunité diplomatique au personnel de l’ambassade. Des émeutes et des manifestations de citoyens jordaniens ont débuté devant l’ambassade et suite aux efforts des deux parties, le problème a été résolu.

Israël a convenu que la police jordanienne peut aller à l’ambassade d’Israël avec des diplomates israéliens et entendre la version des agents de sécurité de ce qui s’est passé. Ils l’ont fait, ils ont entendu. Une heure plus tard, tout le monde traversa le passage frontalier d’Allenby en Israël.

Il y a une spéculation parmi les médias israéliens que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a conclu un accord avec la Jordanie pour enlever les détecteurs de métaux qui ont été installés la semaine dernière aux entrées du Mont du Temple dans les prochains jours.

La question des détecteurs de métaux est celle qui a été utilisée comme l’excuse par l’Autorité palestinienne pour créer une tempête dans le reste du monde arabe, y compris en Jordanie.

Le Premier ministre Netanyahu a parlé avec le roi Abdullah II lundi matin pour discuter des tensions croissantes au cours de l’attaque contre l’officier de l’ambassade et les décès des deux Jordaniens. Ils ont également discuté de l’escalade de la violence et de l’incitation en cours qui est encore encouragée par l’Autorité palestinienne, ainsi que par des éléments en Jordanie.

Il y avait des rumeurs en Israël selon lesquelles le monarque hachémite refusait de libérer l’agent de sécurité, à moins que Israël ne retire les détecteurs de métal des entrées du Mont du Temple.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Nachshon, a refusé de confirmer ou de refuter les rapports , en différant plutôt le «Bureau du Premier ministre».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu détient également le portefeuille du ministère des Affaires étrangères et sert de ministre israélien aux Affaires étrangères.