Elle est orthodoxe, pilote d’El Al, et fera voyager Binyamin Netanyaou pour son prochain Sommet en Grèce

Qui a dit que les Juifs orthodoxes ne s’intègrent pas à la société israélienne ? Ce dernier exemple montre que c’est totalement faux et qu’en plus, les membres de cette communauté ont cette habitude de persévérer tant qu’ils n’arrivent pas à leur but.

C’est le cas de cette mère de famille de 4 enfants, une femme juive orthodoxe qui est la premiere femme orthodoxe d’Israël à faire voler les avions.

Nehama Spiegel-Novack est une femme de poigne, qui ne recule jamais, déjà en 2015, elle est acceptée par le programme de formation des pilotes d’El Al, puis sera diplômée d’une école de Beit Yaakov.

A tout juste 20 ans, elle doit débuter ses premiers vols aux États-Unis afin d’augmenter son capital d’heures de vol car n’ayant pas fait le service militaire, elle devait démontrer ses capacités pour être acceptée au cours de pilote de El Al.

Prochainement elle transportera le Premier ministre Binyamin Netanyahu d’Israël en Grèce pour un sommet de deux jours à Thessalonique.

