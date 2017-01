Oren Hazan: « L’attaque de Jérusalem est une conséquence directe du procès Azria ! « 

Les politiciens ont réagi fortement suite à l’attentat à la voiture bélier à Talpiot à Jérusalem, dans laquelle quatre personnes (cinq selon d’autres sources) ont été tuées quand un chauffeur de camion a couru vers le groupe Les soldats .

Le député Oren Hazan (Likoud) a déclaré que « l’attaque terroriste sanglante à Jérusalem est un résultat direct de l’affaire Azria. Malheureusement, la dissuasion de l’armée israélienne est suite à l’issue du procès et le débat public qui a suivi, poussant le soldats à réfléchir à deux fois avant une attaque terroriste dans l’espoir de ne pas se faire juger « .

«Mon cœur est déchiré pour les familles des victimes. Je transmets mes meilleurs vœux aux blessés et surtout invite la population à faire preuve de retenue et donner aux forces de sécurité les moyens de faire leur travail», a ajouté le député.

Hazan a appelé le ministre et ministre de la défense à faire un choix pour « ordonner une réaction très ferme, après qu’il devient clair concernant tous les détails et l’ identité des terroristes, dans l’ espoir de prévenir la prochaine attaque terroriste, et amener le pouvoir de dissuasion. »

La ministre des sports et la culture , Miri Regev, également du Likoud, a réagit suite à l’attaque en disant que la terrorisme islamique est mondiale, et a déclaré que « le terrorisme musulman se renouvelle, il n’y a pas de différence entre un résident de Jérusalem de l’est ou un résident de Ramallah ou à Téhéran. Il y a aussi pas de différence entre les armes à feu , les camions ou couteaux de cuisine « .

« Nous allons traiter avec les racines de ce terrorisme, contre l’incitation du système éducatif dans les médias palestiniens et une lutte incessante pour éradiquer les nids du terrorisme islamique.

Nous avons souffert aujourd’hui de grandes pertes , mais cette guerre, nous allons la gagner » a dit la ministre qui a ajouté qu’il fait « renforcer les forces de sécurité et soutenir les familles endeuillées et les familles des blessés « .⁠⁠⁠⁠

MK Shuli Mualem (de Jewish Home), a fait valoir que la » responsabilité de l’attaque incombe à l’Autorité palestinienne dirigée par le mécanisme de propagande bien huilée au sein du système d’éducation. La conduite de l’Autorité a été encouragé àla résolution de l’ ONU soutenue par l’administration Obama. Pour eux , il n’y a pas de prévention d’appeler à la paix dans le monde mais seulement appeler au meurtre des Juifs par les Arabes « .

Le maire de Jérusalem , Nir Barkat , a déclaré: «Malheureusement, il n’y a pas de limite à la cruauté des terroristes qui ne reculeront devant rien pour tuer des Juifs et nuire à la vie quotidienne dans la capitale d’Israël. Ceux qui incitent et enflamment et ceux qui soutiennent le terrorisme devrait payer un lourd tribut. J’exhorte les habitants de Jérusalem et le pays tout entier d’être au courant et en dépit de l’attaque odieuse.. continuer leur vie et ne pas laisser la victoire au terrorisme. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander