OpIsrael | Anonymous publie la liste des sites (Juifs et israéliens) qui seront attaqués ce 7 Avril

Ce 7 Avril, les hackers de Anonymus menacent d’attaquer des dizaines de sites importants en Israël, comme les sites gouvernementaux, les forces de sécurité et les différentes autorités ainsi que plusieurs grands sites d’information.

Anonymous « ne renoncera pas, et chaque année les pirates de l’équipe (depuis 2013) agiront, également le 7 Avril de cette année et menacent de désactiver les sites Web et les infrastructures en Israël. »

L’opération offensive #OpIsrael (Opération contre Israël), ou #OpIsrahell, n’a jamais vraiment réussi à perturber l’agenda israélien, sauf quand les sites ont été hors service pendant plusieurs heures. Mais Anonymous va essayer à nouveau cette année en ciblant plus de 40 sites.

Des vidéos publiées récemment par les réseaux sociaux et YouTube, montrent les hackers de Anonymous qui menacent de faire tomber les sites Web du gouvernement israélien, mais aussi les serveurs et les bases de données, pour provoquer une déconnexion du réseau mondial Internet selon Anonymus Palestine, ou Anonymus Gaza et des groupes similaires qui se montrent dans une variété de paysages uniques et des sites en Israël, comme le Mont du Temple, ou la mer morte.

Le type d’attaques traditionnelles de Anonymous, sont celles des DDos (déni de service) avec l’aide de nombreux bénévoles qui vont envoyer des dizaines de demandes sur les sites en Israël, afin de créer une charge les obligeant à se bloquer ou ralentir considérablement leurs activités.

Cinq ans plus tôt, Israël a stoppé de nombreuses attaques avec succès.

La liste complète de ces sites ciblés selon « Anonymous », se trouve dans la plupart des sites gouvernementaux, les forces de sécurité et diverses autorités, ainsi que les principaux sites d’information. À l’heure actuelle, c’est la liste complète qui a été publiée, mais elle peut être mise à jour dans l’avenir :

Sites en langue israélienne :

Mof.gov.il

Idf.gov.il

Idf.il

Www.isoc.org.il/domains/

Https://gov.il

https: // www. Investinisrael.gov.il

Https://www.mod.gov.il

Https://www.moag.gov.il

Www.itrade.gov.il

Sites en anglais :

Http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx

Http://embassies.gov.il/Pages/IsraeliMissionsAroundTheWorld.aspx

Http://embassies.gov.il/Pages/IsraeliMissionsAroundTheWorld.aspx?regionid= 3

Http://asoc.mot.gov.il/

Http://www.iaa.gov.il/tlvflights/

Https://www.police.gov.il/Eng_HomePage.aspx

Https://www.illinois.gov / gov / contactus

Https://www.mossad.gov.il/eng/Pages/default.aspx

Www.hadshon.edu.gov.il

www.health.gov.il

Www.ashra.gov.il

Www.justice. Gov.il

Www.iibr.gov.il

www.moia.gov.il

Www.Knesset.gov.il

Www.cert.gov.il

Www.adi.gov.il

Www.moc.gov.il

Www.pmo.gov il

Www.Google.co.il

Www.Walla.co.il

www.ynet.co.il

Www.info.org.il

Www.xplace.co.il

Www.Jr.co.il

Www.sport5.co. il

www.bgu.ac.il

Www.mako.co.il

Www.Carlton.co.il

Www.iandm.co.il

