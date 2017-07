Opinion | L’ISLAM : VIOLENCE, SOUMISSION, HUMILIATION – Par Edmond Richter

Il existe une vérité sur l’Islam qui est complètement ignorée des occidentaux (et, je pense, même d’Israel) tant elle est éloignée de notre vision du monde.

Chaque culture, chaque société, se construit et vit autour d’une idée centrale qui la définit.

Ainsi l’Europe du Moyen âge s’est constituée sur la base du Christianisme et de la Papeauté.

L’Occident d’aujourd’hui a pour base le matérialisme tandis que les valeurs centrales de l’Islam sont la conquête, la soumission et l’humiliation des peuples soumis pour la plus grande gloire d’Allah.

Ceci pose évidemment des problèmes de coexistence insolubles.

Lorsque la „valeur suprême“ en Occident est le taux de croissance du PNB, on ne trouvera personne désireux de se sacrifier et mourir pour un taux de croissance de 3% plutôt que de 1,5%.

Par contre en Islam mourir pour Allah confère le statut de shahid (martyr), l’entrée au paradis d’Allah, avec ses 72 vierges éternelles, des érections perpétuelles, des rivières de vin, etc…

Quel pouvoir d’attraction pour des jeunes mâles bourrés de testostérone jusqu’aux yeux et dont l’accès aux femmes leur est interdit, à moins qu’il ne s’agisse des „putes“ occidentales, d’ou les épidémies de viols dans les grandes villles européennes…

Nous avons donc d’un coté des occidentaux dont les taux de testostérone diminue sans cesse: ( https://www.jihadwatch.org/2017/06/glazov-gang-sex-wars-low-testosterone-and-the-islamization-of-the-west ) Ce qui entraine vers le bas leur virilité et leur attitude de mâles, conséquence de 40 ans de féminisme castrateur et résultat d’une valeur centrale qui n’incite certainement pas à se sacrifier: Le taux de croissance…

Et de l’autre coté des hordes de jeunes frustrés et surexités, sûrs de leur supériorité sur les kuffars (mécréants) que nous sommes, sûrs de leurs droits à nous prendre ce qu’ils veulent, y compris nos femmes, puisque c’est ce que leurs Imams leur répétent chaque jour et que ces idiots d’occidentaux les accueillent à bras ouverts au lieu de se défendre…( http://www.dreuz.info/2015/10/21/grand-ayatollah-irakien-le-vrai-islam-autorise-le-viol-des-femmes-et-la-destruction-des-eglises/ )

A la lumière de ce qui précède on pourra comprendre cette vérité ignorée que j’exposais au début de cet article. Dans l’esprit de l’Islam TOUT, MAIS ABSOLUMENT TOUT est subordonné à la conquête et la lutte pour le pouvoir (même symbolique), à la soumission des kuffars et à leur humiliation:

Le port du voile , les Burkinis, les prières dans les rues, les procès à répétition contre la soi-disante islamophobie, les zones de non-droit (NO-GO zones où la police, les pompiers, les ambulances ne peuvent plus pénétrer), les patrouilles de sharia,les attaques de médecins dans les hopitaux, les menaces contre les ensignants, les „nique ta mère“ et „nique la France“, TOUT, ABSOLUMENT TOUT est l’occasion de bras d’honneur à la société qui les a accueilli et continue à les accueillir. Il s’agit d’humilier l’ennemi, c’est à dire nous.

Une fois que l’on a compris cela, tout devient clair dans le conflit larvé aucquel nous assistons et qu nous sommes en train de perdre, jusqu’à maintenant:

Ils nous crâchent dessus et nous répondons:“Tiens, il pleut“

Même en Israel, ou la proximité des états arabes devraient permettre une meilleure connaissance de l’Islam, certains, surtout à gauche et même au Gouvernement, n’ont pas compris cela: Lorsqu’on déclare ne pas vouloir rendre les corps des terroristes et que deux jours après on les rend „pour apaiser les palestiniens“, on s’est humilié à leurs yeux et on ne fait qu’encourager la poursuite du terrorisme, lorsqu’on enferme le soldat Elor Azaria qui tira sur un terroriste blessé et à terre, on fait rire aux larmes les „palestiniens“ et on encourage la poursuite du terrorisme, lorsque Israël ignore la reconnaissance de ses droits historiques et juridiques et préfère donc se faire accuser d’occupation illégale, on encourage le terrorisme…

(http://www.europe-israel.org/2016/04/israel-ignore-la-reconnaissance-internationale-de-ses-droits-historiques-et-juridiques/)

Alors oui aux détecteurs de métaux sue le Mont du Temple (comme á la Mecque). Les „palestiniens“ hurlent de rage car israel montre sa force et ils se sentent humiliés. C’est bien leur tour et surtout c’est un message: Nous sommes les vainqueurs et la fête est finie pour vous!

( http://alyaexpress-news.com/mentalite-vainqueur-edmond-richter/ )

Si je me permets de donner un conseil à Netanyahou et au gouvernement Israélien, c’est le suivant:

NE JAMAIS RECULER

NE JAMAIS RETIRER LES PORTIQUES

NE JAMAIS PERMETTRE À QUICONQUE, MÊME AUX OFFICIELS DU WAFQ, DE PÉNÉTRER SUR LE MONT DU TEMPLE SANS PASSER PAR LES DÈTECTEURS À MÉTAUX!!!

C’est là que se joue la bataille de Jérusalem

Ryan Bellerose – https://www.facebook.com/ryan.bellerose.338 – writes to Israeli PM Benjamin Netanyahu and tells him the TRUTH about the situation on The Temple Mount and what NOT to do! And Ryan is RIGHT!

« Dear Bibi,

Do NOT take the metal detectors down, if you do, you may as well declare that the Israeli state is now Palestinian, you may as well just tell the arabs you will be packing up to « go back to europe » in a little while, because thats the message you will send and thats what they want to hear.

I would tell them point blank that there is a new status quo on the temple mount, that jews can go up whenever they want, that any violence will be slapped down hard and that if they want to maintain ANY access, they better toe the …………. line.

You will either show them that the safety of Jews matters, and that your sacred places matter, or you will show them they don’t and that all they have to do is threaten you and you will cave.

The truth is that not everything jews do in Israel will result in ww3

Your Choice Bibi. »