Opinion : Israël encourage-t-il les terroristes palestiniens ? Par Edmond Richter.

Parlons peu, mais parlons bien!

Tant que les gouvernements israéliens, les officiers supérieurs de l’armée israélienne, la magistrature, la Cour Suprême, les Universités et les Médias israéliens se soucieront plus de ce que diront les gouvernements étrangers, l’ONU, les USA, l’Europe, les ONG et les médias étrangers, plutôt que d’accomplir leur devoir PRIMORDIAL, à savoir protéger l’intérêt et la sécurité du peuple israélien, tant que les règles d’engagement au combat provoqueront la mort de nos soldats, tant que des prisonniers assassins seront libérés,

tant que nous laisserons faire cela, il y aura sans cesse et toujours à nouveau des Intifadas, des attentats, des meurtres ….. On dirait que nous doutons de nos bons droits sur la terre d’Israël et de nos bons droits à nous défendre par tous les moyens!

Pourtant il est écrit dans la Torah + dans la guémara (brakhot daf Noah) :

הקם להרגך השכם להרגו

Hakam léharguekha, hachkem lehorgo.

Traduction : « celui qui se lève pour te tuer, lève-toi plus tôt que lui pour le tuer ».

Messieurs , vous qui nous gouvernez, sachez une chose : Vos paroles ne valent rien aux yeux des Palestiniens! Vous pouvez cent fois évoquer des répliques fermes ou promettre d’avoir une main de fer, ils rigolent ! SEULS DES ACTES concrets les persuaderont qu’il n’y a plus quelque chose de pourri au « Royaume“ d’Israël. Oui, pourri! Je n’ai pas d’autres mots pour qualifier une attitude qui conduit à mettre en danger la vie des Israéliens afin de ne pas être critiqués (alors que nous le serons de toutes façons).

SEULS DES ACTES, disais-je… Quels actes? Je les ai si souvent décrits que je vous renvoie aux liens suivants:

http://alyaexpress-news.com/2015/09/nettoyage-au-karcher-sur-le-mont-du-temple-par-edmond-richter/

http://alyaexpress-news.com/2015/05/un-peuple-sur-de-lui-et-dominateur-par-edmond-richter/

J’y ajouterai une proposition lue récemment: « Une réplique sioniste : Pour chaque victime israélienne, construire une implantation nouvelle en Judée-Samarie, implantation qui portera le nom de cette victime“.

Mais il ne sert à rien de décrire ce que nous pourrions faire tant que la volonté de le faire est absente.

Bien sûr, je connais les arguments (fallacieux) qui nous paralysent:

– Nous ne pouvons pas nous mettre le monde entier à dos

– Nous avons besoin des USA

– C’est avec ses ennemis que l’on négocie

– Deux états pour deux peuples, etc…etc…etc…

1) Bullshit! Ces arguments sont de la foutaise!

2) Si vous y croyez vraiment, alors soyez honnêtes et allez jusqu’au bout et dites aux Israéliens :

– Nous avons besoin des USA et nous sommes prêts à sacrifier vos vies pour préserver cette alliance.

– Nous voulons faire la paix avec les Palestiniens et nous acceptons que certains d’entre-vous soient assassinés pour cela.

– Nous voulons à tout prix négocier et nous sommes prêts à en payer le prix avec la mort de vos enfants.

Allez-y, dites enfin la vérité, votre vérité et nous verrons bien comment les Israéliens réagiront à cela !

Non, Messieurs qu’on nomme grands, tant que vous n’aurez pas ce courage là ou tant que vous n’aurez pas le courage d’y aller à fond, de prendre les mesures radicales qui s’imposent et de protéger Israël par tous les moyens, nous aurons à pleurer nos morts, à hurler de rage et à lever nos poings.

NOUS VOUS TIENDRONS RESPONSABLES POUR CHAQUE VIE PERDUE PAR VOTRE FAUTE !

Par Edmond Richter pour Alyaexpress-News