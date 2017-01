Opération victorieuse de Tsahal : La plus grande usine d’armes clandestines de Hévron a été fermée et détruite

Une usine d’armes clandestines a été bouclée pendant la nuit de mercredi dans une opération conjointe menée par l’armée israélienne, le Shin Bet et la police de la Judée et de la Samarie dans la ville de Hevron.

L’usine a été découverte, il y a trois semaines par les forces de sécurité dans la ville de Hévron et a été décrit comme la plus grande de son genre aprés avoir été exposée en 2016 en Judée-Samarie.

Après des renseignements recueillis par les forces de sécurité et les activités militaires depuis un certain nombre de semaines, l’usine a été découverte le mois dernier dans un grand espace souterrain, caché sous une maison d’habitation dans la zone industrielle au sud de Hevron.

Deux propriétaires arabes de l’usine, un père et son fils, ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire. Au cours de leur enquête préliminaire menée immédiatement après leur arrestation, le père a protestait en disant qu’il était innocent, insistant sur le fait qu’il ne fabrique que des pièces d’origine pour les systèmes agricoles.

Peu après, les soldats ont découvert à quelques mètres un passage souterrain et la grande usine de production de centaines d’armes de haute qualité, au-dessus duquel la famille de l’arabe vivait.

Huit terroristes recherchés ont été arrêtés, dont sept sont soupçonnés d’implication dans des activités terroristes, la perturbation de l’ordre public et la violence contre les civils et les forces de sécurité à travers la Judée et la Samarie.

Le succès de Tsahal, le Shin Bet et la police israéliennes est suite à une répression intense au cours des derniers mois contre les usines arabes clandestines où les armes sont illégalement fabriqués, et dont le coût d’acquisition de ces armes a explosé.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander