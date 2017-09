Opération dramatique ce Shabbat pour sauver plusieurs juifs à Saint-Martin

Les bénévoles de ZAKA, ainsi que des représentants d’Israël, de New York et de Hollande, ont travaillé tout au long du Shabbat dans une opération de sauvetage multi-national. La mission – fut d’organiser le sauvetage d’une femme et les enfants d’un émissaire Chabad échoué dans des conditions tragiques sur l’île des Caraïbes de Saint-Martin.

Le rabbin Moishe Chanowits, sa femme Sara et ses cinq enfants, tous âgés de 8 ans et moins, ont choisi de rester sur l’île pour offrir de l’aide aux autres pendant l’ouragan Irma. Cependant, à mesure que les vents ont repris de vitesse ce Shabat, la famille a quitté sa maison pour la Maison de Chabad, située sur un terrain plus élevé. Dans la pression du moment, ils ont oublié que le bâtiment était en cours de rénovation et se sont réfugiés dans le mikvéh.

Connaissant les lois de Shabbat afin de sauver des vies, Rabbi Chanowits a contacté World Chabad à New York et l’organisation de recherche et sauvetage de ZAKA, demandant de l’aide pour évacuer sa famille d’une île où les voies aériennes avaient été fermées.

Un groupe sur WhatsApp a été lancé pour faciliter le sauvetage transatlantique, y compris avec le directeur exécutif de Chabad à New York, le rabbin Mendy Kotlarsky, le président de ZAKA, Yehuda Meshi-Zahav, le responsable de l’unité internationale de sauvetage de ZAKA, Mati Goldstein, le directeur international ZAKA David Rose, Zvi Gluck et David Kushnir d’Amudim, le rabbin Isaac Lieder de Monsey et des représentants de l’Autorité nationale de gestion des urgences d’Israël, du Ministère des affaires étrangères, de l’Ambassadeur d’Israël et de l’Attaché militaire de Hollande et d’autres.

Après des heures de recherche avec un avion privé pour les sauver, le rabbin Isaac Lieder a trouvé 8 places dont le pilote disposé à voler – mais les autorités néerlandaises à Saint-Martin lui ont refusé une autorisation d’atterrissage sur l’île.

« Chez ZAKA, nous n’abandonnons jamais », a déclaré Yehuda Meshi-Zahav, président de ZAKA. « Nous nous sommes rendus au ministère israélien des Affaires étrangères, mais l’ambassadeur et l’attaché militaire israélien en Hollande ont échoué à obtenir la permission d’atterrissage nécessaire ».

Les efforts se sont poursuivis et, après de nombreuses heures d’activités internationales, des contacts ont été faits avec le pilote d’un avion apportant de l’aide humanitaire dans la région. Il a finalement accepté de ramasser la famille échouée, et Sara Chanowits est montée dans l’avion avec ses cinq enfants et a volé à Puerto Rico. Rabbi Chanowits a décidé de rester sur l’île pour offrir de l’aide aux autres.

Quelques heures plus tard, ZAKA a reçu un autre appel à l’aide – cette fois-ci auprès d’un groupe de touristes juifs, y compris des étudiants en médecine des États-Unis et du Canada qui étaient bloqués sur l’île et cherchaient un refuge dans l’école de médecine de St. Martin. Des contacts ont été effectués avec un avion américain apportant de l’aide humanitaire dans l’île et le groupe a été sauvé deux heures avant la fin du Shabat

