Omri Dahan a combattu lors de la guerre de Tsouk Etan et a été tué pour une place de parking à Brooklyn…

Omri Dahan, cet ancien soldat de Tsahal qui a combattu à Gaza en 2014 et survécu à cette guerre a été tué lors d’une dispute concernant une place de parking dans la ville de Brooklyn. Ses amis soldats ont dit que sa disparition est pour eux d’une douleur insoutenable: « Nous avons perdu une grande personne »

Le jeune israélo-américain a été poignardé à mort lors d’un combat pour une place de stationnement, ses amis ont tenu à parler de lui sur les réseaux sociaux : « Tout le monde savait que tu était un gars fort avec un bon coeur. »

Huit ans après que son père et son frère ont été tués après avoir inhalé des gaz toxiques lors de travaux de plomberie, Omri sera enterré prés d’eux.

Omri avait tout juste 23 ans, et a été assassiné hier (lundi) à l’extérieur de sa maison familiale à Brooklyn en raison d’un différend sur le stationnement, et Eyal, le frère de Omri, a été blessé. Ses funérailles auront lieu à 17h00 dans le cimetière de Zichron Yaacov.

Son ami Sabri, qui a servi avec lui dans le bataillon Shimshon et la Brigade Kfir, a déclaré à Ynet: « Omri était le gars le plus fou que je connaissais et que j’aimais. Ce fut une figure inoubliable , avec l’esprit et un cynisme implacable. Il s’est porté volontaire pour Tsahal. «

Daniel Jay, un autre ami de Omri a écrit: » La mort prend le corps et l’âme prend le nom. Toute personne qui a eu le plaisir de te rencontrer et d’être avec toi sait combien tu avait un bon cœur. Nous ne t’oublierons jamais «

Pour rappel, l’incident violent qui a tué Omri a commencé vers minuit quand son frère Eyal Dahan est rentré dans sa voiture et a trouvé le stationnement bloqué. Il a klaxonné quelques secondes, et un homme est sorti de chez ses voisins et a commencé à se disputer bruyamment et a jeté une bouteille de bière sur lui et l’a frappé avec son poing. Omri a couru afin d’aider son frère.

Un voisin a tenté de séparer les deux personnes, mais le suspect est allé vers sa voiture, a sorti un couteau et poignardé la poitrine de Omri, et le bras d’Eyal. Les deux frères ont été transportés à l’hôpital, où Omri est mort. La police de New York a arrêté l’assassin à l’aéroport JFK, en route vers Haïti, son pays d’origine.

Le suspect, Jean-Paul James, 41 ans, a été amené au poste de police dans la ville, et Eyal Dahan avec des blessures modérées est venu au poste pour l’identifier.

Omri, le plus jeune fils, a terminé il y a trois ans, son service dans une unité de combat dans l’armée israélienne et il est retourné à la maison à Brooklyn chez ses parents.

Le corps du jeune homme est arrivé hier après-midi en Israël, après une cérémonie d’adieu tenue par la communauté de Brooklyn. Il sera enterré à Zichron Yaacov aux côtés de son père et son frère.