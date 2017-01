Offre d’emploi : le Mossad recherche un comptable

L’agence d’espionnage internationale d’Israël, le Mossad, est à la recherche d’un comptable .

Mais pas seulement comptable…

L’agence cherche un comptable anglophone avec un diplôme en droit, qui accepte une « position difficile qui combine un travail sur un terrain inhabituel ».

Le genre est sans importance, mais il est préférable que le demandeur possède une expérience comptable d’au moins trois ans, dans une grande entreprise internationale comme Deloitte, Ernst and Young, Global, KMPG International, ou PWC.

La préférence va à ceux qui sont prêts à voyager à l’étranger, capable d’effectuer plusieurs tâches, travailler de façon autonome et en groupes, avec des langues supplémentaires, et acceptant une formation en économie et/ou les fusions et acquisitions d’entreprises.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander