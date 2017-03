OFFICIEL | Le Hamas confirme qu’il ne reconnaîtra jamais l’Etat d’Israël

Le Mouvement terroriste du Hamas a exprimé sa désapprobation suite à certaines allégations de médias sur le fait que l’organisation terroriste avait décidé suite à des pressions (de l’Egypte et autres) de reconnaître l’état d’Israël.

Son porte-parole Fawzi Barhoum a dit : « Les nouvelles qui circulent au sujet de ces allégations ne sont que des mensonges et sans fondement, car tous les parties sont bien conscientes de la position claire de notre mouvement sur cette question ».

L’organisation terroriste a appelé les médias « à être précis et professionnels » avant de publier des nouvelles et « des affabulations visant à déformer les faits et les positions du Hamas ».

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes