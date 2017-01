Obama nomme Ben Rhodes, son conseiller anti-israélien en tant que dirigeant du Conseil du musée de la Shoah !

Le président Barack Obama a nommé son conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Ben Rhodes à un poste de direction du Musée de la Shoah, selon la Maison Blanche. Rhodes a été sondé par le Congrès sur les révélations qu’il a servi à son poste de la façon la plus fidèle en tant que conseiller du président en dépit du fait qu’il n’est pas qualifié pour les autorisations de sécurité selon les vérification de ses antécédents par le FBI en 2008.

Rhodes, le fils d’un père épiscopalien du Texas et d’une mère juive, a été attaqué par des groupes juifs et des médias sur son rôle dans la vente du nucléaire iranien. Rhodes a admis avoir trompé les journalistes dans la chronologie réelle des négociations américaines avec l’Iran, en disant qu’il a utilisé les jeunes, les journalistes inexpérimentés pour créer une « chambre d’écho » afin d’influencer l’opinion publique (et les démocrates) en faveur de la transaction.

Rhodes a récemment soulevé beaucoup de sourcils quand il a parlé aux journalistes à propos des «dizaines de milliers» d’implantations juives en Judée-Samarie: « Encore une fois, je pense que la question est de se demander quand l’histoire se penchera sur ces types de décisions. Quand les gens regardent en arrière, vous découvrez des dizaines de milliers de colonies en cours de construction, vous avez vu comme a été traitée la résolution, par l’incitation à la violence du côté palestinien ».

Et ainsi, à sa manière caractéristique, le président Obama a nommé un homme avec des problèmes d’intégrité graves pour représenter le conseil d’administration d’une institution qui traite tous les jours contre les attaques négationnistes qui cherchent à dénigrer et nier la mémoire de la Shoah.

La nomination de Rhodes au conseil du musée de la Shoah pourrait soulever des sourcils dans la communauté juive, qui a affronté Rhodes et la Maison-Blanche sur leur relation avec l’administration à l’Iran et pousser pour obtenir l’accord nucléaire contesté.

Ou, comme Obama l’a dit dans un communiqué: « Je suis fier que ces personnes expérimentées et engagées ont accepté de servir le peuple américain dans ces rôles importants. Je sais qu’ils vont bien servir le peuple américain ». Il faisait allusion, outre à Rhodes, à Valerie Jarrett et Susan Rice .

