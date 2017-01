Obama gracie le général qui a divulgué des informations classifiées à propos de Stuxnet : le virus informatique d’Israël et des USA contre les centrales nucléaires de l’Iran

Le président Barack Obama a accordé une grâce pleine et entière au général James E. « Hoss » Cartwright, un général américain du Corps des Marines, et le 8ᵉ vice-président du Comité des chefs d’état-major interarmées américain entre 2007 et 2011.

En Juin 2013, il a été signalé que Cartwright avait reçu une «lettre cible» du ministère de la Justice des États – Unis , l’informant qu’il était sous enquête pour avoir divulgué des informations classifiées à propos de Stuxnet , un virus informatique utilisé dans un US-Israël lors de cyberattaque contre les centrifugeuses en Iran et les installations nucléaires.Les enquêteurs fédéraux auraient soupçonné que Cartwright divulgué les détails de l’opération à un journaliste du New York Times .

Obama a également accordé une grâce à 208 autres personnes et gracié 64, y compris la commutation du soldat américain Chelsea Manning, qui avait été reconnu coupable de fuites d’informations classifiées à Wikileaks.

Le 8 Juin 2007, le secrétaire à la Défense Robert Gates a recommandé Cartwright pour être le prochain vice-président des chefs d’état-major, en remplacement de l’amiral Edmund Giambastian. La nomination de Cartwright a été confirmé par le Sénat le 3 Août 2007 et il a assumé la position immédiatement après la confirmation.

Cartwright attendait sa condamnation dans deux semaines, après avoir plaidé coupable à un crime, quand il a reçu son pardon.

Le responsable de la Maison Blanche a déclaré au Washington Post que la longue histoire de Cartwright a été prise en compte dans la décision d’Obama. Selon le même responsable, un journaliste impliqué dans l’affaire a déclaré que Cartwright ne lui a pas tout dit et que le général était en train d’essayer d’empêcher « la publication d’informations qui pourraient être préjudiciables à notre sécurité nationale. »

Cartwright a publié un communiqué mardi, en disant: « Avec la plus grande fierté, j’ai servi mon pays en tant que membre de l’armée depuis plus de quarante ans. Cette action me permet de continuer ce travail en tant que citoyen privé. […] J’aime ce pays et je crois que ce soit la plus grande nation sur terre. Je n’ai jamais perdu la foi dans cette croyance « .

