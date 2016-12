Il n’y a aucune différence entre l’école d’Arts Betzalel et les organisations qui incitent au terrorisme en Israel

On ne parle pas de liberté d’expression comme un droit de tous quand cette liberté devient de l’incitation.

Les étudiants de l’Académie des Arts « Betzalel » ne veulent pas seulement placer des affichettes mais faire passer des messages d’incitation sur les murs mettant en scène la tête du Premier ministre devant un noeud coulant avec l’inscription en anglais «honte».

L’auteur de nouvelles affiches accrochées quelques jours plus tard pour protester contre l’interrogatoire de l’étudiante arabe qui avait élaboré la première affiche n’a pas cherché à s’exprimer face à « l’anarchie gouvernementale ». Ils ont cherché à porter atteinte aux valeurs sur lesquelles le peuple juif a établi un foyer national.

Sous couvert de pluralisme, cette institution décadente avec actuellement des partis fascistes, antisémites qui cherchent à prendre le contrôle du gouvernement central dans les pays démocratiques par la force comme une protestation légitime.

Ces derniers jours, les institutions similaires ont été fermées car elles appartenaient à des groupes terroristes qui incitent à la violence et aujourd’hui, il n y a pas de différence entre ces institutions et l’institution Betzalel qui promeut ce genre d’affiches.

Le problème est beaucoup plus profond. Pendant des années, depuis la victoire de Netanyahu aux élections en 1996, le camp de gauche est confus, désorienté car le seul élément qui le caractérise est que le gouvernement est un voleur de terre. L’assassinat de Yitzhak Rabin a stoppé le processus de paix tant condamné par la gauche israélienne.

Et aujourd’hui, cette même gauche, propose la même chose avec l’actuel premier ministre en se servant d’un petit groupe, pour provoquer et alerter les médias , la Cour suprême, et d’autres domaines d’influence.

Il n’est pas étonnant de voir des institutions académiques telles que l’Université Ben Gourion ou l’Université de Haïfa, où des enseignants ont appelé à un boycott d’Israël dans une ligne anti-sioniste.

Vous pouvez, bien sûr penser, que cela aussi est une vision du monde, mais au moment où cette liberté prend une telle forme, la liberté académique ou la liberté d’expression ne sont plus. Ces deux valeurs ne doivent pas justifier le mépris de ceux qui sont élus démocratiquement.

Par ailleurs, bien sûr, également aux États-Unis les médias pseudo-libéraux veulent délégitimer l’élection de Donald Trump. Cette méthode connue du monde occidental est décadente et active. Lorsque les résultats ne leur répondent pas dans les urnes, ils essaient de créer l’anarchie au sein du gouvernement.

Benjamin Netanyahu survivra à cette vague, mais nous, les citoyens de ce pays, ceux qui voient la vision sioniste comme une valeur suprême, devons être très vigilants. Non pas parce qu’un étudiant a été interrogé par la police, mais en raison des tentatives répétées pour délégitimer le processus démocratique de ce pays.

