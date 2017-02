La nouvelle voiture de la Reine de Jordanie : le modèle américain Tesla Model X.

Il semble que la Reine Rania Al Abdullah, 46 ans et palestinienne, ne soit pas complexée par sa propre richesse et a décidé de montrer sa nouvelle voiture sur son compte Instagram :

Le Tesla Model X , le 3ème modèle du constructeur américain de voitures électriques. Ce SUV 100% électrique se base sur la même plateforme que la Model S et s’en distingue notamment grâce à ses portes très particulières et ses 7 vraies places.

La livraison du véhicule a commencé au cours du dernier trimestre de 2015, comme dans le cas de sa sœur, le Model S, Tesla Model X, qui prévoit jusqu’à sept passagers, un niveau de sécurité sans précédent, réduit la consommation d’énergie et facilite la circulation sur la route. Elle fonctionne comme un absorbeur de chocs et fournit plus de sécurité pour les passagers.

Le Model X partage le même système de batteries que celui disponible sur la Model S. On trouve donc quatre batteries de capacités différentes en fonction des budgets : 60 – 75 kWh – 90 kWh et 100 kWh, soit une autonomie allant de 355 à 542 kilomètres selon le cycle NEDC. Tesla Motors explique tout de même que l’autonomie est inférieure d’environ 10% à celle de la Model S car le Model X est plus lourd que la berline.

Le prix du Tesla Model X est légèrement au dessus de celui de la Model S, soit à partir de 90.600 € . Ce prix de base augmente rapidement en fonction du pack de batteries et des options choisies.