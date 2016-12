Nouvelle vidéo : le professeur iranien qui refuse de marcher sur le drapeau Israélien se fait battre

Rappelez-vous de cet intellectuel réformiste iranien, le Pr. Sadegh Zibakalam, qui a refusé de piétiner les drapeaux américain et israélien à l’université de Mechhed, au nord-est de l’Iran.

Ce fut le 4 novembre, à l’occasion du « traditionnel anniversaire » du début de la prise d’otage à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979, des drapeaux des deux pays avaient été peints et installés sur le sol du département de droit et sciences politiques de l’université pour inciter étudiants et professeurs à les piétiner.

L’universitaire iranien a refusé de s’abaisser à cet acte de haine .

Dans cette seconde vidéo , il réagit de la même façon mais cette fois ci , il est piégé, plusieurs homme l’attendent a côté du drapeau américain ne lui lassant pas l’espace de passer à proximité. Passant de force , il sera bousculé par les hommes lui imposant de marcher sur les drapeaux. L’homme ne se laisse pas faire et refuse de marcher sous les cris de protestation.

Ils lui demandent » Tu as de l’empathie pro-Israélien ? Sa réponse est clair face à la haine gratuite : » Cela n’arrivera pas dans nos écoles ».(23 secondes.).

