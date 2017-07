La nouvelle tendance touristique en Israël : « Apprendre à se défendre au sein d’anciens commandos de Tsahal »

Les touristes semblent de plus en plus conquis par le système de défense israélien dans un monde aujourd’hui touché par le terrorisme islamique.

Entre la mer morte, les hôtels balnéaires de Eilat, les murailles de Jérusalem, ou la haute Galilée et ses verdures et tant d’endroits magnifiques de ce pays, les touristes ont décidé de se former au self defense avec les conseil d’anciens commandos de Tsahal.

Ces touristes de New York, Hong Kong ou Paris, veulent savoir faire face au terrorisme et se rendent dans des camps d’entraînements pour apprendre le tir à balles réelles, les combats et le Krav maga.

Ces activités atypiques se passent dans le Gush Etzion, en Judée Samarie sous le nom de « Caliber 3 » qui est en fait une école de formation contre le terrorisme qui existe depuis plusieurs années et enseigne les techniques militaires contre des attaques terroristes.

Parmi les instructeurs, Hagar Shezaf, ancien commando d’une unité d’élite de Tsahal :

« Ces touristes en provenance de Hong Kong se sont inscrits à l’activité » Shooting Adventure », deux heures de tirs qui comprend une simulation d’un attentat-suicide dans un marché de Jérusalem, immédiatement suivie d’une attaque au couteau, une démonstration en direct avec des chiens d’attaque et un tournoi de tireur d’élite. »

Avant, seul les touristes juifs venaient y participer mais aujourd’hui ce n’est plus le cas, il y a des pèlerins Chrétiens venus de divers pays et les gens qui participent aux activités deviennent des ambassadeurs de l’Etat d’Israël.

Prix de cette activité : 115 dollars par adulte et 85 dollars pour les jeunes.

Prix pour les cours de Krav maga : entre 50 et 250 dollars.

Prix pour l’activité « Zikit Extreme »(programme plus intensif appelé « Special Force IDF Experience ») : entre 100 et 600 dollars selon les activités pratiquées.

