Nouvelle tactique de guerre du Hamas contre Israel : Décharger ses eaux usées de Gaza vers les plages de Hof Ashkelon et provoquer des épidémies

Le flux d’eaux usées de Gaza a commencé hier (mercredi) vers la plage de Zikim qui fait partie de la région de Hof Ashkelon. En conséquence, le ministère de la Santé a ordonné de fermer cette plage.

Le Conseil régional d’Ashkelon, qui gère la zone côtière a ordonné d’interdire les nageurs mais aussi les sauveteurs d’entrer dans l’eau.

Le mois dernier , un garde travaillant au Conseil régional de la côte Ashkelon, Yair Farjun a contacté les agences gouvernementales comme le ministère de la Défense et le ministère de l’Environnement de l’assainissement affirmant qu’il y a un autre risque pour les israéliens habitant en bordure de Gaza depuis la réduction de l’approvisionnement en électricité à Gaza décidé par le Fatah, direction de l’Autorité Palestinienne en Judée Samarie.

La pénurie d’électricité a causé, entre autres, l’exploitation partielle de l’usine de traitement des eaux usées à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza qui a commencé à jeter ses eaux usées dans un fleuve qui coule aussi en bordure des communautés proche de Gaza.

Le chef du Conseil a averti que si aucune solution n’est trouvée au problème des eaux usées de Gaza, ces mêmes eaux iront sur la côte sud et vont contaminer les eaux côtières et l’aquifère côtier. Farjun a averti que les eaux usées sont également susceptibles de provoquer des épidémies dans la région du Nil occidental.

« Je pense que le Hamas a adopté une nouvelle tactique de guerre contre l’Etat d’Israël. Nous devons penser à une variété d’idées pour faire face à cette tendance des rejets d’eaux usées et brutes dans la mer ou les rivières. Cet événement grave doit aussi être examiné au tribunal de la Haye contre les pays européens qui ont participé à la construction de l’usine de traitement des eaux usées à Gaza et se sont engagés à agir et ne le font pas «

Selon Farjun, » les pays qui ont envoyé de l’argent dans la bande de Gaza sans contrôle, n’ont pas le droit de laisser Gaza pomper les eaux usées sans contrôle vers Israël ».

