Une nouvelle réalité cachée | La Turquie pousse la Jordanie en dehors de la Vieille Ville de Jérusalem et le Mont du Temple

Les experts de la Jérusalem orientale de Jérusalem ont révélé ces derniers jours que la Turquie a rivalisé avec la Jordanie sur l’influence parmi les résidents arabes de Jérusalem-est, ainsi que sur le contrôle du Mont du Temple, selon Hashiloach , une revue israélienne pour la réflexion et la politique, créée par le Fonds Tikvah et rapporté la semaine dernière.

Les experts de la ville, David Koren et Ben Avrahami, ont également révélé que la Turquie a commencé à verser des millions de dollars en ONG à Jérusalem-Est, afin de renforcer le statut d’Ankara parmi les résidents arabes, aux dépens de la Jordanie et d’Israël. Ce qui explique pourquoi de plus en plus de drapeaux turcs sont suspendus aux fenêtres de la partie orientale de la ville.

La population arabe de Jérusalem compte environ 320 000 habitants, et 50 000 autres habitants de Judée et de Samarie qui restent illégalement dans la ville ou par le biais du regroupement familial.

Les Arabes de Jérusalem constituent environ 37% de la population de la ville et environ 20% de la population arabe en Israël. En fait, Jérusalem est la ville avec la plus forte densité de population arabe entre le Jourdain et la Méditerranée (à l’exclusion de Gaza).

Ramallah compte 280 000 habitants, et Nazareth, la plus grande ville arabe d’Israël, n’a que 75 000 habitants.

La grande majorité des Arabes de Jérusalem sont musulmans : la population chrétienne est estimée entre 10 et 15 mille.

« L’implication croissante du régime d’Erdogan, qui est maintenant le principal patron des Frères musulmans dans le monde, montre que les actions turques à Jérusalem font partie d’un processus plus large de création de l’hégémonie turque régionale aux dépens des autres », a écrit le conseiller du maire de Jérusalem sur la partie est de la ville, notant que «le plus grand perdant de la présence turque est la Jordanie, qui, pendant de nombreuses années, a joui du statut de gardien des lieux saints et de protecteur des habitants de la Jérusalem orientale. La plus grande menace pour le Royaume hachémite sur le Mont du Temple provient de la Turquie « .

Plus tôt ce mois-ci, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Israël de «massacrer les Palestiniens», appelant les Turcs à visiter la mosquée d’Al-Aqsa et à comparer le contrôle d’Israël de Jérusalem comme «une insulte». Il a également attaqué les plans du président Donald Trump pour déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem et a déclaré que « tous les musulmans doivent défendre Jérusalem ».

Les experts ont ajouté qu’en mai 2015, les adorateurs musulmans ont expulsé le Kadi jordanien du Mont du Temple, tout en accueillant avec un grand honneur le ministre turc des affaires religieuses. « Ces dernières années, les Turcs ont versé des sommes considérables dans le Mont du Temple pour un certain nombre d’activités: les groupes de lecture du Coran, le transport des fidèles vers et depuis la mosquée, les repas du Ramadan, les rénovations et le nettoyage. En règle générale, que ce soit délibérément ou non, les groupes musulmans sur le Mont du Temple agissent en faveur de la Turquie et au détriment de la Jordanie.

« À leur avis, le remplacement de la présence jordanienne par la présence turque serait une étape positive et de bienvenue », a déclaré Koren et Avrahami.

« La Turquie d’Erdogan bénéficie maintenant d’une popularité sans précédent parmi les habitants de la Jérusalem orientale », ont écrit les deux. « Les drapeaux turcs sont souvent vus accrochés sur des toits dans la partie orientale de la ville et même sur le Mont du Temple, et la culture turque est relancée, ce qui se reflète dans des cours de langue turque, la musique turque et la cuisine turque ».

Une centaine d’années après que le dernier soldat turc a été chassé de Jérusalem par l’Empire britannique envahissant, «le soutien public de la Turquie à la cause palestinienne et le conflit d’Al-Aqsa et leur canalisation de millions de dollars à l’est de Jérusalem portent beaucoup de fruits et entraînent la sympathie et le soutien », ont conclu les experts, ajoutant que l’implication des Turcs est possible grâce à leur coopération avec les éléments de la Fraternité musulmane dans la ville, qui sont souvent utilisés comme des alliés et des collaborateurs.

