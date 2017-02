Nouvelle profanation d’une cimetière juif de Philadelphie en Wissinoming.

Plus de 100 pierres tombales ont été renversées et brisées au cimetière juif Mt. Carmel dans la section Wissinoming de Philadelphie ce weekend.

« Partout où vous regardez vous voyez une autre pierre tombale renversée », a déclaré le journaliste sur le terrain pour 6abc News TV .

Pour la première fois depuis l’élection du président américain Donald Trump, le ministère des Affaires étrangères d’Israël, a publié une déclaration sur la profanation du cimetière , la deuxième à se produire en peu de temps.

« La profanation du cimetière juif est choquante et une source d’inquiétude », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Emmanuel Nachshon dans un communiqué aux médias. «Nous avons pleinement confiance dans les autorités américaines pour attraper et punir les coupables. »

La profanation a été découverte ce dimanche quand Aaron Mallin du North Jersey est venue au cimetière pour visiter la tombe de son père.

La police de Philadelphie a appelé la destruction, répartis sur l’ensemble du cimetière, un acte de «vandalisme».

Mallin croit qu’il y a plus que cela. Il a dit à 6abc , «Je ne pense pas que ce qui s’est passé est le travail de quelques enfants ivres, car le fait qu’il y a tellement de tombes profanées, cela fait penser à une action planifiée et voulue. C’est très douloureux « , at – il dit.

Les enquêteurs spéciaux avec le département de police de la City University à St. Louis, au Missouri examinent toujours des images de sécurité pour tenter de déterminer qui était derrière les importants dégâts de la semaine dernière au cimetière juif « Emeth Shel Hessed » .

Le vice-président américain Mike Pence s’est rendu sur le site pour inspecter personnellement les dégâts, puis a publié une déclaration de condamnation sur la profanation.

«Le lundi matin, l’Amérique se réveille pour découvrir près de 200 pierres tombales renversées dans un cimetière juif voisin», a déclaré Pence dans la déclaration de mercredi dernier, ajoutant que « le président Trump a appelé cet acte horrible et douloureux.

D’autres menaces récentes dans les centres de la communauté juive à travers le pays, montre qu’il faut encore extirper la haine et les préjugés et le mal », a poursuivi Pence. « Nous condamnons cet acte ignoble de vandalisme dans les termes les plus forts. »

Plus de 150 pierres tombales ont été renversées et / ou cassés, mais la police n’a pas encore décidé si l’incident ou non – qui a eu lieu le même jour dans la quatrième vague de menaces à la bombe visant des centres communautaires juifs à travers les États-Unis et constituait un crime de haine .