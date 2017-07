Nouvelle opération de la Roulotte du Hayal aux abords de Gaza en hommage à Zorka Sarah ZL

Une unité combattante de Tsahal, un endroit proche de Gaza, et puis des sourires, de la musique et un super repas pour tous nos soldats et soldates. Avec au menu, grillades et salades à volonté, Fri-cassé tunisien, ( nous les avons converti!) , de la pastèque fraîche, des boissons à gogos sortant du congélateur, mais aussi des Spinners! (Et oui ce sont encore de grands enfants!).

Cette séouda est à la mémoire de Zorka Sarah bat Youbitsa ZAL qui nous a quitté, il y a trois ans. Sa fille Déborah a tenu à lui rendre hommage en offrant cette séouda à son nom, et pour les 180 soldats de cette base. Zorka Sarah ZAL aimait Israel, et a tenu à venir habiter dans ce pays, en sachant que son départ pour l’autre monde était de plus en plus proche. Elle aimait les soldats, et Israel. Nous lui rendons un grand hommage.

