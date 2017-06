La nouvelle mesure d’Israel contre les attaques des soldats par les haredim : l’unité des Mistaharedim

Après avoir réussi l’opération complexe de Trump lors de sa visite en Israël et la sécurisation de la capitale lors du jubilé pour libérer Jérusalem, le commandant de la police doit faire face au prochain défi: la sécurité des soldats en uniforme dans le quartier Mea Shearim

Le quartier Mea Shearim à Jérusalem cette semaine ressemblait à un champ de bataille. Plusieurs jeunes ont lancé des pierres à la police qui venaient arrêter des haredim, et ces informations ont été diffusées dans tous les médias.

Les nombreuses émeutes sont en train de changer la réponse de la police qui a décidé de faire face avec efficacité au phénomène des attaques sur les soldats dans ces quartiers ultra-orthodoxe.

(Dans la vidéo suivante, la police vient chercher un soldat qui a été attaqué et qui s’est réfugié dans une boutique sous les insultes des enfants de famille hassidique parlant yiddish)

Après une campagne de la part des Haredim contre les jeunes juifs orthodoxes voulant rejoindre l’armée, les soldats en uniforme dans le quartier de Mea Shearim sont attaqués à plusieurs reprises par un groupe de plus en plus violent.

La police a décidé de changer de stratégie et passer à la passivité des opérations actives. La nouvelle méthode sera une présence policière accrue dans les quartiers Haredi, les détentions et l’utilisation de ce qui a été surnommé « Les Mistaharedim » qui sont des détectives déguisés en haredim et en soldats .(les Mistravim sont eux des détectives et policier déguisés en arabe)

A côté des opérations policières , certains ont critiqué la violence de la police , affirmant que cette méthode ne se limitait seulement qu’à la provocation .

Le commandant Yoram Halevy s’est alors exprimé : » Un soldat donne tout pour le pays et va fièrement avec son uniforme, puis quand il arrive chez lui, dans Mea Shearim, il doit faire face aux coups, insultes et malédictions et recevoir des œufs de la part des enfants Harédim. Quelle est la différence entre Mea Shearim et Isawiya (village arabe) ? Je peux déclarer que cette région est devenue un territoire dangereux pour les soldats en uniforme ».

La fait d’envoyer des détectives habillés en soldats ou Haredim peut il créer un conflit avec les ultra-orthodoxes ?

« Cela fait partie des activités opérationnelles. Nous voulons que lorsqu’un soldat passe dans ce quartier, les attaquants réfléchissent à deux fois car ils peuvent faire face aussi à un policier. Je veux qu’ils aient peur et se disent eux – mêmes, « Si je frappe ce soldat en uniforme, peut – être des dizaines d’autres (déguisés en Heredim) vont sauter sur moi. »

« Ce système lui – même a fait ses preuves et il a déjà un effet dissuasif, et finalement il permettra à des soldats de se déplacer dans ce quartier sans être dérangé et nous voyons déjà des résultats », a déclaré la police.

