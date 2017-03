Nouvelle loi à la Knesset : Les ONG gauchistes ne mettront plus les pieds au sein des services nationaux payés par les contribuables israéliens !

Mercredi, la Knesset a adopté une loi éliminant les ONG gauchistes à des postes de services nationaux dont la plupart de ces organisations reçoivent la majorité de leur financement des gouvernements étrangers. La loi, parrainée par le député Amir Ohana (Likoud), a été votée avec une majorité de 40 contre 12.

La nouvelle loi (soutenue par le Premier ministre Netanyahu) cherche à mettre fin au phénomène dans lequel des organismes du gouvernement tels que l’extrême-gauche B’Tselem, utilisent le financement des gouvernements étrangers pour saper la politique israélienne.

La loi a été rédigée à la suite d’un rapport de l’organisation sioniste Im Tirtzu, qui a révélé qu’il y avait douze positions au sein du service national parmi les cinq ONG qui reçoivent la majorité de leur financement des gouvernements étrangers.

Selon le rapport, les organisations qui relèvent de la compétence de la loi comprennent B’Tselem, le Comité public contre la torture en Israël et Gisha qui ont à plusieurs reprises accusé Israël de crimes de guerre dans les instances internationales et fournissent une plate-forme pour la mouvement BDS, et la ligne d’assistance pour les réfugiés et les migrants, qui ont accusé la politique gouvernementale.

Ohana a déclaré que «cette absurdité dans laquelle l’Etat d’Israël fournit la main-d’œuvre par le service national aux organisations qui travaillent de diverses manières, à la fois contre Israël et à l’étranger, se termine aujourd’hui. Je tiens à remercier Matan Peleg et mes amis de Im Tirtzu, qui m’ont informé de cette réalité absurde, ainsi que le premier ministre et tous ceux qui ont soutenu le projet de loi » .

«Le temps est venu afin que nous travaillions avec fierté et sans vergogne contre ceux qui agissent contre l’Etat d’Israël – en Israël et à l’étranger», a ajouté le député Ohana, dans son discours à la tribune de la Knesset. «Nous ne ferons pas la vie facile pour les chevaux de Troie qui sont parmi nous. Celui qui va contre l’Etat d’Israël, nous le pourchasserons ».

Le PDG de Im Tirtzu, Matan Peleg a salué l’adoption du projet de loi et a dit que la nouvelle loi transmet un message important à ceux qui cherchent à nuire à la démocratie israélienne de l’intérieur.

«Cette loi va mettre un terme à une réalité absurde dans laquelle les organisations qui reçoivent la majorité de leur financement par les gouvernements étrangers exploitent les avantages offerts par le contribuable israélien pour leur propre programme nuisible», a déclaré Peleg, ajoutant : «Ceci est une journée historique pour la démocratie israélienne. Lentement mais sûrement, nous terminons cette époque où l’État finance ceux qui cherchent à nous détruire ».

