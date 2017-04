Nouvelle étude: Le risque plus élevé de suicide chez les Israéliens venant des pays suivant

Une nouvelle étude réalisée à l’Université de Haïfa parmi les survivants de la Shoah a révélé qu’il y a un groupe de population spécifique avec un taux de suicide élevé. L’étude a révélé que les personnes qui ont immigré en Israël dans des pays où la majorité de la population juive a été assassinée pendant la Shoah, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne et la Grèce, affichent les taux de suicide les plus élevés.

« Les personnes qui ont immigré en Israël pendant la Shoah ont peut-être espéré un refuge sûr, mais elles se sont retrouvées à nouveau menacées pendant la période précédant l’indépendance. Cette situation a peut-être contribué au risque le plus élevé de suicide chez ce groupe « , a commenté le docteur Cendrine Bursztein Lipsicas, l’une des auteures de l’étude.

Un débat académique se poursuit sur les effets psychologiques de la Shoah et si la Shoah est responsable d’un risque plus élevé de suicide chez les survivants. Dans le passé, certaines études ont révélé que les survivants sont en réalité plus forts en termes physiques et mentaux, tandis que d’autres ont constaté que les survivants sont confrontés à des effets psychologiques plus négatifs.

Dans une série d’études, le Prof. Stephen Levine et le Prof. Itzhak Levav du Département de la Santé mentale communautaire de l’Université de Haïfa, ainsi que d’autres chercheurs, ont tenté d’examiner l’impact de l’exposition de la Shoah dans divers domaines, comme le suicide et la schizophrénie. L’aspect unique de ces études est qu’elles se sont concentrées sur deux sous-groupes susceptibles d’être particulièrement exposés aux risques: les personnes qui ont connu la Shoah du début jusqu’à la fin (à la différence de ceux qui ont immigré en Israël pendant la Shoah); Et les personnes exposées à la Shoah à différents âges, y compris ceux dans l’utérus, entre autres.

La présente étude, dans laquelle le Dr Bursztein Lipsicas était partenaire, a divisé la population de la recherche en sujets qui vivaient dans des pays où plus de 70% des Juifs ont été assassinés (tels que l’Autriche, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne, la Grèce, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie , La Lituanie, les Pays-Bas et la Pologne), et ceux de pays comme le Danemark, la France et la Roumanie, où au moins 50% des Juifs ont été assassinés. Ces deux groupes ont ensuite été répartis à nouveau dans ceux qui ont connu toute la période de la Shoah et se sont rendus en Israël et ceux qui ont immigré pendant la Shoah. Le groupe de de l’étude étaient des individus qui ont immigré en Israël d’Europe avant que les activités antisémites ne se soient mises en route dans leur pays d’origine, mais qui avaient des liens sociaux ou familiaux avec d’autres personnes exposées à la Shoah.

Les données n’ont révélé qu’un seul groupe qui présente un risque plus élevé de suicide: ceux qui ont immigré en Israël pendant la Shoah dans des pays où plus de 70% des Juifs ont été anéantis. Le risque de suicide chez ce groupe était presque deux fois plus élevé que dans le groupe témoin. Dans tous les autres groupes, aucune différence n’a été trouvée par rapport à ceux qui ont immigré en Israël avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

C’est la première fois que les chercheurs ont identifié un risque de suicide plus élevé chez les personnes qui ont immigré en Israël pendant le génocide. L’année dernière, les mêmes chercheurs ont publié une étude qui a révélé que le risque de suicide chez les femmes qui ont immigré en Israël pendant la Shoah était de 4,6 fois plus élevé que chez les femmes du groupe témoin. Les chercheurs suggèrent que l’écart entre le succès de ces femmes dans la fuite de la Shoah et leur conscience claire du sort cruel qui a attendu ceux qui n’ont pas réussi à échapper peuvent activer des mécanismes psychologiques qui augmentent le risque de suicide.

« Il est possible que le traumatisme résultant de la terrible violence qu’ils ont eue, ainsi que de leur évasion, a conduit à de sérieux sentiments de culpabilité et d’impuissance. Cela peut augmenter le risque de suicide même des décennies après l’exposition des événements terribles. Nos études montrent que les survivants de la Shoah ne peuvent pas être considérés comme une population homogène en ce qui concerne les contextes psychologiques tels que le risque de suicide ou de maladie mentale », ont conclu les chercheurs.

