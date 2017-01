Une nouvelle ère a commencé : Donald Trump prête serment et devient le 45e président des États-Unis « Je vais effacer le terrorisme islamiste radical de la terre »

Nous sommes à l’aube d’un nouveau jour: Donald Trump est le 45e président des États-Unis après avoir prêté serment devant des centaines de milliers de personnes, son discours a promis de: «supprimer l’islam radical. »

Des centaines de milliers d’américains ont regardé la cérémonie inaugurale et applaudi le nouveau président et son adjoint. Dans son discours inaugural, le président Trump a vivement critiqué les politiques de ses prédécesseurs et a promis au peuple américain « une nouvelle vision ».

«Pendant trop longtemps, un petit groupe au sein de notre capital a profité des fruits du pouvoir, alors que les gens ont dû payer le prix de ce comportement. Washington a prospéré, mais le peuple n’a pas reçu une part de sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois à gauche et les usines ont été fermées. L’établissement se défend mais pas pour les citoyens de notre pays. Les triomphes de l’établissement, ne sont pas vos triomphes, leurs succès ne sont pas vos réussites. », a déclaré le président.

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour un nouveau message et être entendu dans chaque ville, chaque village, et tous les couloirs du pouvoir. A partir de ce jour, une nouvelle vision va dominer les peuples. De ce jour, ce qui va prévaloir dans cette vision sera le » America First « , a promis Trump.

Lors de son discours, Trump a souligné son intention de durcir la politique étrangère des États-Unis. « Nous ne cherchons pas à dicter notre mode de vie à personne, mais nous sommes également intéressés à ce que ce genre de vie va servir d’exemple pour éclairer le chemin pour les autres. Nous nous renforcerons les anciennes alliances et créons de nouvelles alliances pour rejoindre le monde civilisé contre le terrorisme islamiste radical, et l’effacer de la surface de la terre et l’éliminer « , at-il promis.

En effet, immédiatement après la cérémonie d’investiture, le nouveau président a signé un certain nombre de décrets qui éliminent certaines des décisions du président sortant Obama. Entre autres choses, la Maison Blanche a annoncé que les États-Unis vont développer un nouveau système de défense contre les missiles, comme l’Iran et la Corée du Nord.

