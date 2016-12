Nouvelle diffamation de sang de Zoabi: «Israël détruit les organes des prisonniers un à un »

Selon Palestinian Media Watch, la député arabe Hanine Zoabi qui a voulu prendre la défense de Ghattas accusé de faire passer des téléphones et renseignements aux prisonniers et terroristes dans les prisons israéliennes a fait de nouvelle fois, une grave diffamation contre Israël.

Après avoir appris l’enquête sur Basel Ghattas, la député arabe est venue à sa défense et a publié sur sa page Facebook un post gravissime contre Israël :

» La poursuite de nos opérations et notre relation naturelle avec les prisonniers est suite à la persécution des prisonniers politiques et leur isolement. En tant que représentants de notre peuple, et pour leurs intérêts, nous nous engageons à la question des « droits » des prisonniers »

Ajoutant :

» Nous sommes obligés de surveiller l’état des prisonniers dans les hôpitaux, le service des prisons leur fournit un traitement minimum , ce qui signifie une mort lente. Certains d’entre eux sont à l’hôpital atteint de cancer, en attente jusqu’à ce que la propagation de la maladie dans leur corps, Israel supprime leurs organes un par un ».

La député qui a participé à la flottille Marmara a poursuivi: «Nous nous engageons pour les détenus mineurs, leur nombre a doublé récemment et les prisonniers ne sont pas autorisés à voir leurs parents . Il y a parmi eux des patients âgés, et la mort vient à eux comme un obstacle à l’éternel adieu. Il est de notre devoir national et moral d’exprimer notre solidarité avec eux, après qu’ils ont donné leur vie pour notre délivrance. «

Enfin Zoabi a écrit que le ministre de la sécurité intérieure a rejeté la plupart des demandes de visiter les prisonniers dans le cadre d’une tentative de nuire en relation avec les députés arabes avec des prisonniers terroristes.

