La nouvelle cible de Daesh : la libanaise Mia Khalifa

Lors d’une interview avec un spot de sport ce jeudi, la star du porno libanaise et américaine, la blogueuse sportive Mia Khalifa, a annoncé qu’elle avait reçu des menaces de mort de la part de Daesh.

Khalifa a déclaré que les membres d’ISIS ont publié des photos d’elle, sanglante et décapitée, sur les médias sociaux. Alors qu’elle a déclaré que les messages l’inquiétaient, elle ne voulait pas ‘montrer de la faiblesse … car c’est exactement ce qu’ils recherchent’.

Mia Khalifa n’est pas à sa premiere menaces et critiques. Éloigné de ses parents après avoir commencé son travail dans l’industrie du porno, elle a été le centre des scandales nationaux au Liban. Anciennement l’étoile la plus populaire sur le site PornHub, a été dénoncée par des politiciens et des citoyens privés.

Elle est née à Beyrouth et y habite jusqu’à ce que sa famille s’installe aux États-Unis à l’âge de dix ans. Originaire d’un pays majoritairement musulman, sa profession lui a valu un mépris considérable.

Mia Khalifa, est chrétienne et a fait l’objet d’un examen minutieux pour une vidéo sexuelle dans laquelle elle portait un hijab. Dire que la scène était satirique, elle a dit qu’elle était étonnée de la colère qui venait des téléspectateurs.

Khalifa possède également plusieurs tatouages ​​de nature nationaliste. L’un montre son soutien aux forces libanaises, un parti politique chrétien qui a employé une milice pendant la guerre civile du pays dans les années 1970, tandis qu’un autre montre les premières lignes de l’hymne national libanais.

Twitter suspend régulièrement les comptes des membres de Daesh et d’autres personnes qui préconisent la violence. Youtube, dans le but d’éliminer sa plate-forme de contenu extrémiste, a commencé à supprimer des vidéos de l’organisation terroriste. Facebook a été condamné pour permettre aux terroristes d’utiliser leur plate-forme pour incitation.