La nouvelle charte du Hamas ne reconnaît pas le droit d’Israël à l’existence, même pas un soupçon !

La nouvelle charte du Hamas, dont un projet de loi a atteint les médias israéliens ce dimanche, offre des vues contradictoires concernant le groupe terroriste qui embrasse un État palestinien frontalier de 1967 alors qu’il appelle simultanément à une guerre contre Israël.

La nouvelle charte, révisant et remplaçant le document original de 1988 du Hamas, a été divulguée dimanche sur le site d’information libanais Al-Mayadeen.

L’agence de presse Ma’an souligne que si le point 19 de la charte accepte «la création d’un Etat palestinien indépendant et souverain le long des lignes du 4 juin 1967, avec le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs maisons», le document rejette également « Toute alternative à la libération de la Palestine complètement de sa mer à sa rivière », ce qui signifie de la mer Méditerranée au Jourdain.

En effet, le même document qui cherche un état reconnu ostensiblement aux côtés d’Israël en 1948, promet également que le Hamas « ne renoncera à aucune partie de la terre de Palestine, quelles qu’en soient les raisons, les circonstances et les pressions, et quelle que soit la durée de l’occupation . »

Le fonctionnaire du Hamas, Ahmad Yousif, a déclaré à Al-Mayadeen que « le Hamas a accepté un Etat palestinien indépendant basé sur les frontières de 1967 en vue de préserver le consensus palestinien », mais maintient son droit à la résistance armée.

Yousif a confirmé à Ma’an, ce dimanche soir que la nouvelle charte continue de « légitimer tous les types de résistance et lutter contre l’occupation ».

Et alors que certains points de presse israéliens ont commencé à célébrer la reconnaissance prochaine d’Israël par le Hamas, Yousif a précisé: « La charte ne reconnaît pas l’occupation israélienne ni ne viole nos principes irrécupérables ».

Alors, calmez-vous, rien n’a changé.

En effet, quiconque veux lire la nouvelle charte,va aussi lire cette nouvelle déclaration:

« Le fait que le peuple palestinien ait été expulsé de ses terres et déplacé par la création de l’entité sioniste n’annule pas le droit du peuple palestinien à l’ensemble de ses terres, ni l’un des droits légitimes de l’entité sioniste usurpatrice d’avoir cette terre . »

Pourtant, si vous êtes juif et ne vivez pas en Israël, vous pouvez soupirer un soulagement: le Hamas n’a rien contre vous. La nouvelle charte distingue entre «les Juifs en tant que peuple du livre et comme partisans d’une religion d’une part, et l’occupation et le projet sioniste d’autre part», promettant que «le Hamas ne voit pas le conflit avec le projet sioniste comme un conflit avec les juifs en raison de leur religion « .

