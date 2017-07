Nouvelle campagne  de Tsahal : Empêcher l’Iran, la Syrie et le Hezbollah de se munir de missiles précis.

Le chef d’état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, a déclaré mercredi qu’Israël était au milieu d’une campagne majeure pour déjouer les tentatives de l’Iran, de la Syrie et de l’organisation terroriste du Hezbollah basée au Liban de s’armer de missiles mettan en danger l’Etat d’Israel.

S’adressant au comité des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, l’officier supérieur de l’armée a examiné les menaces de sécurité actuelles contre l’État juif.

Eisenkot a déclaré que la principale préoccupation pour Israël était ce qu’il appelait le «projet d’exactitude» : les efforts de l’Iran, de la Syrie et du Hezbollah pour se munir de missiles précis.

«Nous sommes engagés dans une campagne entière contre le projet d’exactitude et c’est notre priorité absolue», at-il noté.

En ce qui concerne les efforts du Hezbollah pour obtenir des roquettes avancées par la Syrie, Eisenkot a déclaré: « Nous travaillons tout le temps contre le projet avec une grande variété d’outils sur lesquels il est préférable de se taire, dans le but de ne pas provoquer une détérioration [ de la situation]. »

L’Iran aurait commencé à construire de nouvelles usines de missiles au Liban après que les raids aériens israéliens en Syrie aient détruit plusieurs expéditions de roquettes destinées aux tampons de lancement libanais du sud ces dernières années.

Eisenkot a déclaré que « la diminution de l’influence iranienne dans les zones proches des frontières d’Israël n’est pas moins importante que de vaincre l’Etat islamique et pour Israël peut-être même plus ».

Dimanche, le ministre de la Défense, Avidgor Liberman, a émis un avertissement public au Hezbollah et ses alliés iraniens sur le développement des installations de fabrication de roquettes au Liban.

« Nous sommes pleinement conscients » des usines de roquettes, a déclaré Liberman aux correspondants militaires lors d’une séance d’information à Tel-Aviv. « Nous savons ce qu’il faut faire … Nous ignorons la création d’usines d’armes iraniennes au Liban ».

Le mois dernier, lors de la conférence de Herzliya, le chef de l’intelligence israélienne, le général Herzl Halevi, a déclaré que «l’Iran travaille depuis un an pour mettre en place des infrastructures autochtones pour produire des munitions précises au Liban et au Yémen. Nous ne pouvons pas ignorer cela, et nous ne le ferons pas. »

Mercredi, Eisenkot a assuré au député que la capacité militaire d’Israël est la meilleure qu’elle ait jamais été.

« Les IDF disposent d’une capacité d’intelligence opérationnelle qu’elle n’a pas eu depuis sa création », a-t-il déclaré. « Onze ans après la Seconde Guerre du Liban, il existe une très bonne réalité de sécurité des deux côtés de la frontière. Le temps a été utilisé pour améliorer considérablement la capacité des FDI. »

Cependant, le Hezbollah enfreint constamment les termes du cessez-le-feu, a averti Eisenkot.

« Il existe des violations constantes de la résolution [ONU] 1701 par l’organisation du Hezbollah en utilisant des zones civiles et bâties pour couvrir ».

« La FINUL contribue au calme mais ne fait pas assez pour refléter la violation permanente du Hezbollah aux décideurs de l’ONU », a-t-il déclaré en faisant référence à la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban.

Eisenkot a également abordé un plan controversé, prétendument approuvé par le cabinet de sécurité, qui aurait approuvé la construction d’environ 15 000 appartements à Qalqilya, une ville palestinienne en Judée Samarie. Après l’annonce des nouvelles du régime, certains membres du cabinet, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahu, se sont éloignés du plan en affirmant qu’ils n’avaient jamais accepté une expansion aussi importante d’une ville palestinienne nichée contre la région centrale d’Israël.

Au cours de la cérémonie qui a suivi, des accusations ont été faites que l’établissement de défense avait tenté de mettre en œuvre son plan et de le glisser par le gouvernement en cachant sa pleine échelle. Liberman a refusé les réclamations, en disant que le cabinet était présenté avec tous les détails. Netanyahu a finalement statué qu’il serait débattu pour la deuxième fois par le cabinet de sécurité.

« L’Administration civile tire son autorité de l’autorité du commandement central; Il n’existe pas de politique indépendante « , a déclaré Eisenkot en se référant à l’organisme des FDI responsable de l’administration des territoires de Cisjordanie. « Nous sommes subordonnés à l’échelon politique et agissons conformément à la loi ».

« Le plan Qalqilya est la mise en œuvre de la politique et, en principe, sert les intérêts de sécurité d’Israël. « Ces étapes font partie de la capacité de prendre conscience de notre responsabilité de prévenir la détérioration [dans la situation ».

À l’époque, Liberman a expliqué que le plan faisait partie de l’approche israélienne «carotte et bâton» des Palestiniens, dans laquelle elle récompenserait les zones qui témoignent d’une pénurie d’attentats terroristes avec des avantages matériels.

