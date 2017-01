La nouvelle barrière contre les tunnels à la frontière avec Gaza coûtera 3,34 milliards de shekels

La construction de la barrière sur la nouvelle frontière avec la bande de Gaza va coûter au Trésor 3,34 milliards de shekels. Tel que rapporté par l’agence Ynet aujourd’hui, il y a quelques jours, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a signé un décret sur la répartition des fonds pour les travaux de construction d’une nouvelle clôture à la frontière, ce qui réduit considérablement le risque de tunnel à partir de la bande de Gaza.

Le document indique que la construction sera versée à partir de sources en dehors du budget militaire. Les travaux ont déjà commencé. La nouvelle longueur de la frontière de 64 km sera le projet le plus cher et le plus grand en cours actuellement en Israël.

Il comprend la construction d’une nouvelle clôture de haute technologie (comme celui qui a été construit le long de la frontière égyptienne) avec les moyens de défense et d’attaque, profondément dans le sol et le mur de béton et l’installation d’équipements pour détecter les tunnels.

Il est dit dans le district militaire du Sud, que « la nouvelle barrière sera une réponse significative à la menace des tunnels, mais pas à cent pour cent, de sorte que la présence des forces de Tsahal dans la région sera indispensable ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander