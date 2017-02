La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU : « Le Conseil de sécurité censure tout sauf les critiques contre Israël »

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley, a ridiculisé le président du Conseil de sécurité sur les questions du Moyen-Orient, objet de la première réunion mensuelle.

« C’était un peu étrange !? Le Conseil de sécurité est censé discuter de la façon nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales mais la réunion a censuré l’accumulation illégale de roquettes du Hezbollah au Liban, ou l’argent et les armes que l’Iran fournit aux terroristes et les moyens de détruire Daesh qui massacre des milliers de civils.

Non, à la place, la réunion s’est concentrée sur les critiques contre Israël, la véritable démocratie au Moyen-Orient. Je suis nouvelle ici… Je suis ici pour dire que les États-Unis ne seront plus aveugles face à cela.

Je suis ici pour souligner le soutien sans faille des États-Unis pour Israël. Je suis ici pour souligner que les États-Unis sont déterminés à se tenir contre le parti anti-israélien de l’ONU. »

L’ambassadrice a clairement fait savoir que l’administration Trump ne soutient pas le genre de résolution pour laquelle l’ambassadrice de l’administration Obama, Samantha Power, s’est honteusement abstenue.

Les résolutions outrageuses du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ne font que rendre la paix plus difficile et entraîne le découragement de l’une des parties pour aller à la table de négociation.

Incroyablement, tout le département des Affaires politiques de l’ONU est consacré aux affaires palestiniennes. Imaginez ça ! Il n’y a pas de discussion consacrée au lancement de missiles illégaux de la Corée du Nord. Il n’y a pas de discussion consacrée à la lutte contre la terreur et l’Iran. »

L’ambassadrice a dit que l’Amérique n’hésiterait pas à parler pour la défense de son ami en Israël. Pendant que la presse s’interroge sur le président Trump et sur ce qu’il allait faire au sujet de l’antisémitisme, sa nouvelle ambassadrice a tout dit face à cet organisme mondial ; la réponse est faite.