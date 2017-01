Une nouvelle ambassade de l’Autorité palestinienne ouvre aujourd’hui au Vatican

Une nouvelle ambassade de l’Autorité palestinienne a ouvert au Vatican, selon un rapport de l’agence de nouvelles officielle WAFA.

L’inauguration de l’ambassade, prévue pour aujourd’hui, sera assistée par le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Le Vatican a reconnu officiellement l’Autorité palestinienne en tant que pays arabe indépendant il y a un peu plus d’un an et demi dans un mouvement qui a été critiqué par le ministère des Affaires étrangères israélien.

