Le nouvel avion de la flotte de El Al « Dreamliner » sera nommé « Ashdod » en l’honneur du 60e anniversaire de la ville

Le 23 Août 2017, sera présenté à l’aéroport Ben Gourion le tout nouvel avion El Al, le « Dreamliner ». Ce sera le premier des 16 appareils de la nouvelle flotte destiné à remplacer les Boeing 767 actuellement en service.

Les passagers pourront profiter d’un transport plus confortable et d’une durée de vol plus courte dans ce nouvel avion équipé d’une technologie moderne.

La compagnie aérienne El Al a décidé d’appeler son premier avion Dreamliner « Ashdod », en l’honneur du 60e anniversaire de la fondation de la ville.

La ville de Ashdod a grandement remercié El Al pour cette décision et participera à la cérémonie d’ouverture de l’avion avec la présence de l’Orchestre andalou d’Israël, l’une des institutions représentatives d’Ashdod.

