Les « nouveaux Likoudniks » et leur coup d’Etat | Quand la gauche infiltre le Likoud pour faire tomber Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sous enquête pour corruption, a souvent affirmé que ses ennemis politiques de gauche sont prêts à tout pour le faire tomber.

Maintenant, ses partisans ont allégué que les gauchistes s’infiltrent même dans le parti Likoud de droite.

La semaine dernière, David Bitan, le président de la coalition gouvernementale et un allié important de Netanyahou, se sont engagés à bloquer un groupe qui s’est appelé les « New Likudniks » qui veulent mener un «coup d’Etat» contre le Premier ministre.

« Une personne qui ne croit pas aux valeurs du Likoud et vient uniquement pour le faire sauter et le changer d’une manière qui nuira à ce qu’il représente est criminel de toutes les manières », a déclaré Bitan au site de nouvelles israélien Ynet. « Nous avons le droit de nous défendre contre cette activité hostile ».

Bitan a parlé pour de nombreux membres du Likoud préoccupés par les New Likudniks, dont les rangs ont considérablement augmenté au cours des derniers mois. Mais les responsables du groupe et ses partisans au Likoud ont nié toute hostilité ou action de gauche dissimulées. Ils ont dit au contraire que le groupe veut simplement que le Likoud retourne à ses racines nationalistes libérales et modérées.

Le Mouvement New Likudniks a été fondé en 2011 par des organisateurs des manifestations de justice sociale, et qui, lors de cet été, ont appelé des milliers d’Israéliens à se rendre dans les rues pour exiger une action gouvernementale au nom de la classe moyenne. L’ordre du jour du groupe est de pousser ce qu’il dit être les intérêts de la classe moyenne à l’intérieur du Likoud. Il ne prend aucune position sur le conflit israélo-palestinien.

« Nous sommes vous. Nous sommes membres de la classe moyenne », le nouveau site Web Likudniks dit. «Employés, étudiants, soldats enrôlés, contribuables. Aimer le pays de gauche à droite et de haut en bas. «

Après peu de croissance pendant des années, l’adhésion des New Likudniks a commencé à augmenter à la fin de 2016, passant d’environ 3 000 à plus de 12 000 parmi les 100 000 membres du Likoud. La page Facebook du groupe compte près de 16 000 abonnés.

Selon les responsables du groupe, le catalyseur de sa croissance était la vilipédance de Netanyahou en novembre contre Ilana Dayan, l’une des journalistes les plus respectées d’Israël. Le Cabinet du Premier ministre a accusé Dayan d’essayer de «renverser le gouvernement de droite et de créer un gouvernement de gauche», et elle a consacré six minutes à lire toute une déclaration écrite, provoquant un tollé du public.

אני תומך במתן חנינה לאלאור אזריה. pic.twitter.com/Cfa8L0yU89 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 4 janvier 2017

Netanyahou a continué à fournir des arguments pour la critique des New Likudniks sur les prétendues tendances antidémocratiques du parti, y compris en soutenant en janvier le pardon d’un soldat israélien qui a abattu un terroriste palestinien blessé, soutenant une loi adoptée en février qui permet une rétroactivité de la légalisation des avant-postes de la Judée Samarie, et ce mois-ci alléguant que les «fausses nouvelles» israéliennes et les forces de l’ordre mènent une «chasse aux sorcières» contre lui.

Netanyahou fait l’objet de deux enquêtes de corruption en cours – une pour avoir prétendument accepté des cadeaux de partisans riches et l’autre pour avoir prétendument essayé de conclure un accord pour une meilleure couverture journalistique. Un acte d’accusation est également en cours contre sa femme pour prétendu abus de fonds de l’État. Le Premier ministre a nié toute faute commise par sa famille.

Orad Gan Raveh, un ingénieur logiciel à Modiin, au nord de Jérusalem, a rejoint les New Likudniks l’année dernière. Il a déclaré que le Likoud était naturel pour ses opinions politiques, mais qu’il était frustré par la corruption dans le parti et en Israël en général.

« Je nous considère comme l’un des seuls partis démocratiques en Israël », a-t-il dit en se référant au fait que le Likoud est l’un des trois principaux partis politiques israéliens qui détiennent les primaires. « La plupart des gens ne le savent pas, mais le pouvoir réel est entre les mains des électeurs du parti. Ils décident qui entre dans la Knesset. «

Mais de nombreux membres du Likoud, ainsi que des journalistes et des experts, ont remis en question les titres de droite des nouveaux Likudniks. Ils ont accusé les membres du groupe d’être des esclaves infidèles cherchant désespérément à compenser leur statut diminué dans la politique israélienne. Après tout, le Likoud est maintenant au pouvoir depuis près d’une décennie.

« Vous êtes le peuple de Meretz et le Parti travailliste qui ont rejoint le Likoud. Vous avez infiltré le Likoud « , a déclaré le vice-président de la Knesset et le membre du Likoud, Nava Boker, à un chef des New Likudniks lors d’une table ronde de télévision ce mois-ci. « Votre idéologie contredit les valeurs du Likoud.Soyez honnête: Allez aux parties qui vous conviennent.

Tamar Zanberg, législateur du parti de Meretz de gauche est d’accord.

« [Le Likoud] n’est pas votre place en tant que personnes de gauche, et c’est l’un des plus grands spectacles de perdre l’aile gauche », a-t-elle déclaré sur un téléviseur en juillet. « Les partis de gauche démocratiques, ceux qui croient en eux-mêmes, devraient relever la tête et se battre pour leur propre façon de remplacer le Likoud et de ne pas rejoindre le Likoud au contraire ».

Beaucoup ont comparé les New Likudniks aux Feiglinites, un groupe d’extrême droite dirigé par le feu Moshe Feiglin qui avait tenté de reprendre le Likoud au début des années 2000 pour empêcher les prélèvements territoriaux israéliens. Le groupe, qui comptait 7 000 membres, a finalement vaincu l’opposition des responsables du Likoud. Mais il a peu accompli , et la plupart de ses membres ont quitté les dernières élections.

Selon les rapports médiatiques hébraïques, les officiels du Likoud ont vraiment commencé à prendre note des nouveaux Likudniks lorsqu’un nombre croissant de leurs membres ont commencé à se joindre aux manifestants qui, depuis des mois, se sont rassemblés chaque semaine à l’extérieur de la maison du procureur général Avichai Mandelbilt, à Petach Tikva se plaignant qu’il traînait ses pieds sur les diverses enquêtes envers Netanyahu. Les contre-indicateurs du Pro-Likud ont également révélé cela.

Immédiatement après que Bitan a menacé d’agir contre les New Likudniks, le Likoud a bloqué l’inscription en ligne. De plus, mardi, le législateur de Likoud, Yoav Kisch, a annoncé qu’il envisageait de soumettre un projet de loi pour arrêter le groupe en comptant tous les bulletins de vote exprimés dans un primaire comme votes pour ce parti lors des élections générales. De manière impressionnante, le mouvement découragerait les gauchistes furtifs de lancer des votes primaires du Likud.

Les New Likudniks ont déjà exprimé leur déception à Kisch, qui a dénoncé le groupe après avoir aidé à l’élire à la Knesset pour la première fois.

Les membres des Nouveaux Likudniks ont joué dans la critique du groupe : De nombreux membres et même des responsables ont déclaré aux journalistes israéliens qu’ils étaient des électeurs de Meretz et qu’ils n’avaient pas l’intention de voter pour le Likoud aux élections générales.

« En 2015, non, je n’ai pas voté au Likoud », a déclaré le responsable du groupe Meirav Siton à un intervieweur de télévision en février. « Est-ce que je me suis marié avec eux? Je ne comprends pas. Aussi, pourquoi est-ce que je dois quelque chose à la liste du Likoud [des candidats] qui ne me mérite pas ? «

Pourtant, certains membres du Likoud ont défendu les New Likudniks.

« Une grande partie des nouvelles Likudniks sont libérales, des vues légitimes sur le côté modéré du Likoud, » a ecrit Yehudah Glick sur Facebook dimanche. « Il est possible d’imposer des sanctions à des personnes spécifiques s’ils savent que leur but est de saper le Likoud de l’intérieur. Le fardeau de la preuve [est] sur la partie. Hélas, si nous ne pouvions apporter que ceux que nous aimons.

Inbal Samet, un autre responsable de New Likudniks, a soutenu que le vote n’est pas la seule mesure d’engagement pour un parti. Elle et les 44 autres membres de la direction du groupe croient en la constitution du Likoud, a-t-elle déclaré, qui exprime les valeurs sionistes, démocratiques et de marché libre. Ils appuient les candidats qui incarnent ces valeurs sur le modèle du fondateur du parti et du premier ministre Premier, Menachem Begin.

« Les candidats doivent connaître la charte, et ils doivent agir sur elle », a déclaré Samet à la JTA. « Beaucoup de choses qui se passent aujourd’hui sont complètement anti-libérales et ne favorisent pas l’égalité entre les races, et les sexes. Ce sont les choses que nous voulons voir promues. Pour faire face à nos problèmes majeurs, nous avons d’abord besoin d’une société saine et d’une politique saine. «

Samet a déclaré que les New Likudniks ne considèrent pas les points de vue des candidats sur le conflit israélo-palestinien parce que ses fonctionnaires sont divisés sur le problème et ne voient aucune solution à venir de toute façon. Cependant, elle a dit quand les gens lui disent qu’ils ont des opinions économiques socialistes, elle précise que le groupe n’est pas pour eux.

Elle a reconnu que certains Israéliens se sont joints aux New Likudniks principalement dans l’espoir de miner le Likoud, mais les ont qualifiés de valeurs aberrantes mal orientées. Le groupe dans son ensemble s’est engagé à renforcer le Likoud, a6t-elle dit, et le fait déjà en testant ses institutions démocratiques.

« Je pense que tout cela sera bon pour le Likoud à long terme parce que le parti va sortir de l’autre côté plus fort », a6t-elle déclaré. « Est-ce bon pour les nouveaux Likudniks ? En ce qui me concerne, plus nous sommes solides, plus le Likoud sera fort. «