NOUVEAU SUR WIZZ AIR | Vol de Tel Aviv à Londres pour 300 shekels (75€)

Wizz Air est une compagnie aérienne à bas prix originaire de Hongrie qui dessert 140 destinations à partir de 22 aéroports situés en Europe centrale (Pologne, République tchèque, Hongrie, Serbie) et en Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Lituanie, Ukraine), un aéroport situé en Belgique (Brussels – South Charleroi) et un autre en Grande-Bretagne (Londres-Luton).

Ce matin, Wizz Air a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne qui reliera Tel Aviv à Londres (Luton) à un prix de 309 shekels (75€).

La ligne commencera à fonctionner le 24 juin de cette année, quatre fois par semaine, le dimanche, mardi, jeudi et samedi ; la vente de billets se fera en ligne et a déjà commencé.

Les nouveaux vols seront opérés en utilisant une ligne d’avions Airbus A320 avec 180 sièges et un A321 avec 230 sièges.

En plus de la nouvelle ligne à Londres, Wizz Air a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes supplémentaires : Tel Aviv – Debrecen (localité hongroise) pour le mois de mars à partir de 180 shekels et une seconde ligne Tel Aviv – Varna (dans l’est de la Bulgarie) qui ouvrira en juillet prochain.

La compagnie exploite actuellement 14 lignes reliant 8 pays européens à Tel Aviv et Eilat et elle reste le plus grand rival de la compagnie Ryanair, qui propose également des vols à bas prix vers des destinations en Europe et a récemment annoncé l’expansion significative de lignes opérant à partir de Tel Aviv.

Wizz Air a indiqué que, depuis l’ouverture de la première ligne Budapest – Tel Aviv en 2012 et au cours des cinq dernières années, plus de 1,2 million de passagers à destination et en provenance de Tel Aviv ont utilisé leur compagnie.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin, qui a participé aux pourparlers avec la compagnie essayant d’attirer des touristes israéliens, a déclaré : « Je me félicite de la décision de Wizz d’étendre ses services en Israël et d’ouvrir un nouvelle ligne Londres – Tel Aviv. Le ministère du Tourisme voit en notre partenaire Wizz une future augmentation du nombre de touristes qui viennent en Israël et l’espoir d’une coopération fructueuse ainsi que l’ouverture de lignes supplémentaires. »