Nouveau vol Low Cost d’Israël vers la Chypre : Charlie Airlines !

Aux rangs des compagnies aériennes low cost qui voyagent entre Israël et en Europe, ajoutez le nouveau venu « Charlie Airlines » (une nouvelle itération de Cyprus Airlines, en faillite), qui exploitera des vols entre Tel Aviv et Larnaca, à Chypre. Avec la nouvelle addition, il y aura maintenant 55 vols hebdomadaires entre Israël et la Grèce.

Plus tôt ce mois-ci, le premier vol direct de Beijing-to-Tel Aviv a déménagé jeudi à l’aéroport international Ben Gurion, alors que la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines, la plus grande entreprise d’aviation privée du pays, a commencé son service direct vers et depuis Israël.

Hainan exploitera trois vols à destination et en provenance d’Israël, en avion entre Beijing et Ben Gurion. Jusqu’à présent, tous les vols vers et depuis la Chine incluaient des escales, habituellement à Bangkok. Les responsables de l’industrie du tourisme ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les nouveaux vols directs créent une concurrence importante pour El Al, qui exploite plusieurs vols en Chine chaque semaine, avec des prix susceptibles de baisser.

Charlie Airlines utilisera le Terminal 1 récemment rénové. Le terminal a été réutilisé pour gérer le volume croissant de transporteurs à faible coût qui sont entrés en Israël ces derniers mois et devraient commencer à voler ici en été.

Le terminal 1 était autrefois le seul point d’entrée et de sortie pour les voyageurs aériens en provenance et à destination d’Israël, mais a été remplacé par le nouveau terminal trois en 2004. Depuis lors, la plupart des bâtiments ont été fermés, avec une petite partie de celui-ci.

Les passagers se sont dirigés vers Eilat. Mais le nombre croissant de transporteurs qui volent vers et depuis Israël ont exercé une grande pression sur le terminal trois et, par conséquent, la décision de réhabiliter, mettre à jour et mettre en service le terminal 1.

