Un nouveau traitement du cancer israélien restaure la mort cellulaire naturelle dans les tumeurs.

ARTSaVIT, une société de développement contre le cancer se fonde sur la base des développements par le Prof. Sarit Larisch de l’Université de Haïfa.

ARTSaVIT a obtenu des investissements de la société économique Carmel de l’Université de Haïfa et de Carmel Innovations, le fonds d’investissement technologique de l’Université de Haïfa.

La société israélienne ARTSaVIT est en train de développer un traitement contre le cancer qui implique l’activation d’un mécanisme de destruction cellulaire contrôlée par un mécanisme d’apoptose.

Au centre de la technologie , se trouve la protéine ARTS : une protéine identifiée et spécifiée par le Professeur Larisch qui est essentielle au processus de mort planifié. Ce processus opère dans le corps comme un mécanisme de défense qui détruit les cellules altérées et dangereuses.

La protéine ARTS peut démanteler un certain nombre de protéines dans les cellules cancéreuses qui protègent ces cellules du mécanisme d’apoptose. Le résultat attendu est une mort propre et contrôlée des cellules cancéreuses, après que le corps retrouve sa capacité à les identifier comme altérées.

Jusqu’à présent, ARTSaVIT a opéré dans le cadre de Carmel à l’Université de Haifa, mais va maintenant s’installer à Yavné.

Le fonds de biotechnologie Merck Ventures Israel et le directeur de l’incubateur, de Yavné , le Dr. Rom Eliaz, ont déclaré:

«Nous sommes heureux de nous joindre à Arkin Bio Ventures, Pontifax et Carmel. Le directeur général de Carmel Economic Corporation et le PDG de Carmel Innovations Investment Fund, Elka Nir, ont ajouté: «Nous sommes très fiers et heureux que des investisseurs importants dans ce domaine se joignent à l’entreprise. »

Ajoutant que Carmel Innovations a été créé, il y a deux ans et qu’il finançait initialement des projets prometteurs à l’université sur la base de la propriété intellectuelle de l’université.