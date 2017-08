Le nouveau train express proposera Jérusalem-Tel Aviv en 28 minutes !

Le train express attendait Jérusalem -Tel-Aviv a fait son premier test avec un train de marchandises, et le temps de voyage était de 28 minutes. L’ouverture officielle de la nouvelle ligne de haute – vitesse ferroviaire sera dans six mois, en Avril 2018, a rapporté la chaîne 2.

Le but de ce premier voyage, avec un train de marchandises chargé à un poids total de 1200 tonnes avait pour seul objectif de tester les ponts et les rails, et renforcer et stabiliser le béton et les routes.

Le train va continuer à faire la navette entre les deux villes au cours des prochaines semaines. Si tout va bien, la ligne ouvrira ses portes pour les passagers en Avril. Il sera lié aux quatre stations de Tel-Aviv et une nouvelle station ouvrira près de la gare routière de Jérusalem.

Les trains vont atteindre des vitesses allant jusqu’à à 160 km/h. En pleine opération, ils partiront toutes les 15 minutes dans chaque direction, et pourront transporter jusqu’à 1000 passagers.

Le ministre des Transports Yisrael Katz a parlé de l’impact et des avantages de la nouvelle ligne de chemin de fer. « Ceci est un train rapide qui va prendre 28 minutes pour aller de Tel-Aviv à Jérusalem. Cela permettra d’assurer pleinement le statut de Jérusalem et donnera aux gens la commodité de la vie dans la ville pour établir des relations d’affaires . Cela va complètement changer la connexion entre Jérusalem et le reste de l’Etat d’Israël ».