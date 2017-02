Nouveau tir de missile de l’Iran ce matin : « 7 minutes suffisent pour frapper Tel-Aviv »

Depuis des années, Netanyaou avertit que la menace iranienne contre Israël est réelle. L’accord nucléaire avec l’Iran n’a fait qu’aggraver les risques, et personne dans le monde ne prend au sérieux ces appels, même au sein de l’opposition israélienne.

Hier, un haut responsable iranien a menacé d’attaquer Israël immédiatement si les États-Unis prenaient des mesures contre l’Iran.

Un haut responsable de la politique étrangère de la sécurité nationale et de la Commission du Parlement iranien et un ancien responsable des Gardes de la Révolution islamique (IRGC) ont avertis que Téhéran a préparé ses forces pour la guerre et atteint de « grandes réalisations » dans son programme de développement de missiles balistiques. En cas d’attaque par les Etats-Unis, l’Iran va immédiatement riposter en tirant un missile sur Tel-Aviv, a-t-il affirmé.

« En sept minutes seulement, le missile iranien pourra frapper Tel-Aviv » a dit Mojtaba Zonour, un ancien conseiller du représentant du guide suprême iranien au CGR, ce samedi soir, selon l’agence de presse Iran Fars.

En 2015, Zonour avait déclaré que « le gouvernement de la République islamique d’Iran a la permission divine de détruire Israël ».

« Le Noble Coran permet à la République islamique d’Iran de détruire Israël », a-t-il dit, ajoutant que « même si l’Iran renonce à son programme nucléaire, il ne sera pas affaibli par la détermination de détruire Israël ».

Les responsables iraniens et les commandants militaires ont maintes fois promis d’anéantir l’Etat juif.

L’Iran met en garde contre la « moindre agression » par les USA.

Zonour a de plus menacé en disant que la « moindre agression » par les Etats-Unis va conduire à « raser le sol » de la base militaire américaine à proximité de Bahreïn.

« La cinquième flotte de l’armée américaine a occupé une partie de Bahreïn, et elle est la plus éloignée de la base militaire de l’ennemi, dans l’océan Indien, mais ces points sont tous dans la gamme des systèmes de missiles de l’Iran et ils seront rasés si l’ennemi fait une erreur », a-t-il déclaré.

Ses remarques ont été faites après que le président Donald Trump a menacé de nouvelles sanctions contre l’Iran et après que la sécurité nationale des États-Unis et le Conseiller Michael Flynn a dit officiellement « que l’Iran est mis en demeure » après le récent tir de missile balistique de la République islamique, il y a une semaine.

Ce samedi, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale IRGC, a mis en garde Washington à « éviter toute action hostile ou s’attendre à une dure riposte ».

« Si l’ennemi fait une erreur, nos missiles rugissants vont frapper leurs cibles », a déclaré Hajizadeh au journaliste en marge des exercices militaires massifs surnommé Modafe’an Harim-e Aseman Velayat (Defenders of the Skies Velayat) dans la province de Semnan dans le nord de l’Iran.

« Connaissant les capacités de nos forces armées, je peux vous assurer que les menaces étrangères ne peuvent pas nous faire de mal ».

Il a accusé Washington d’attaquer inutilement l’Iran sur ses essais de missiles comme « un prétexte pour montrer leur animosité envers nous ; nous faisons des efforts pour défendre la sécurité de notre pays et si l’ennemi ose faire la moindre erreur nos missiles rugissants iront atterrir sur eux ».

Ce matin, la chaîne Fox News annonce un nouveau tir d’essai d’un missile sol-air Sayad 1 depuis la base de Dasht-e Kavir, la même d’où avait été lancé le missile balistique le 29 janvier.

Le tir se fait au lendemain de l’avertissement sévère lancé à Téhéran par Michael Flynn le conseiller américain à la Sécurité nationale.

Sayad 1 n’est pas un missile balistique, mais il est destiné à abattre des missiles balistiques ou des avions de combat sur un rayon de 120 à 200 km.