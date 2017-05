Nouveau sondage : Les Arabes israéliens considèrent le pays plus positivement que les Juifs, pourquoi ?

Alors que 66% des Arabes considèrent la situation globale comme bonne, seulement 43,9% de la population juive pensent de même, selon une nouvelle étude d’IDI avant le 69e Jour de l’Indépendance d’Israël.

Pourquoi la communauté arabe d’Israël est plus satisfaite que sa population juive ?

Les résultats du sondage, menés par l’Institut israélien de la démocratie et l’indice de la paix de l’Université de Tel Aviv, ont été publiés avant le 69e Jour de l’indépendance d’Israël, qui tombe mardi. L’enquête a demandé une évaluation de la vie en Israël, en posant la question: « Comment ça se passe? »

Parmi les répondants juifs, 43,9% ont déclaré qu’ils considéraient la situation d’Israël comme «bonne» ou «très bonne» alors que chez les Arabes, ce chiffre représentait près des deux tiers à 66%. En ce qui concerne les circonstances personnelles, près des trois quarts des Juifs (74%) disent que leur situation est «bonne» ou «très bonne» par rapport à 57% des Arabes qui se sentaient de la même façon.

De même, selon l’enquête, 73% des Juifs et 61% des Arabes se sont senti optimistes quant au futur d’Israël, mais alors que la majorité des deux communautés était satisfaite de la capacité d’Israël à maintenir la sécurité dans le pays, seul un petit pourcentage de tous les Israéliens estimait que le gouvernement est attentif à leurs besoins.

« Seulement 2 pour cent des juifs et 5 pour cent de tous les Israéliens pensent que le leadership israélien fait un travail modérément bon ou très bon pour attirer l’attention sur ce que les citoyens veulent », a déclaré l’IDI dans un communiqué de presse.

La majorité des Juifs croient que la situation n’est pas si bonne (47,9%) ou pas bonne du tout (28,7%), selon le sondage. En outre, plus d’un tiers (35,6%) des personnes interrogées ont estimé que, lorsqu’il s’agit de combler les lacunes sociales, la situation est «pas si bonne» ou «pas bonne du tout».

Le bon semblait compenser le mauvais, cependant, avec environ 80% des répondants disant qu’ils se sentaient fiers d’être israéliens (51,1% parmi les répondants arabes, 86,1% des répondants juifs).

L’optimisme était également élevé avec 74% des Juifs et 61% des Arabes répondant positivement à une question sur leur sentiment à propos de l’avenir. La majorité du public (82% des juifs et 58% des Arabes) ressentent aussi «dans une large mesure» ou «dans une large mesure» une partie de l’état d’Israël et ses problèmes, selon le sondage.

La stabilité économique du pays s’est également bien classée avec la plupart des Juifs (62%) et des Arabes (75%), qui ont déclaré que la situation économique d’Israël était «modérément bonne» ou «bonne».

Les services de médecine, de santé et d’éducation, ainsi que la science, se classent parmi les 70% des répondants, considérant que les réalisations du pays en matière de médecine et de santé sont «modérément bonnes» ou «bonnes». Quelque 61% des Israéliens ressentent la même chose au sujet des réalisations en éducation et la science.

L’enquête téléphonique, menée du 18 au 19 avril, par l’Institut de recherche de Migdam, a demandé à 600 personnes interrogées âgées de plus de 18 ans qui représentaient un échantillon national. Les résultats ont une plage d’erreur de ± 4,1% à un niveau de confiance de 95%, a déclaré l’IDI.

Pour rappel, la population arabe par rapport à celle qui est juive a des avantages : Celle de ne pas faire l’armée ou d’accéder plus facilement aux études universitaires. Vivre dans un pays qu’avec les droits et plus plaisant sans les « devoirs ».

