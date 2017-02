Un nouveau site web israélien expose les Arabes aux atrocités du Hamas

Le Ministère de la défense a commencé à entreprendre des efforts pour révéler l’information au peuple palestinien qui est cachée par leur leadership à Ramallah et à Gaza en lançant un nouveau site Web en arabe.

Le site ne serait pas seulement utile aux Palestiniens pour des tâches telles que le téléchargement de formulaires de permis de travail, etc., mais il va également faciliter la communication du message d’Israël directement au peuple arabe.

Cette nouvelle plate-forme en ligne se joindra à d’autres sites similaires en arabe, tels que Twitter et Facebook, utilisés à des fins similaires.

Le site a été créé sur ordre du ministre de la Défense, Avigdor Liberman et le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) Maj. Gen. Yoav (Poli) Mordechai, dans le but ultime d’exposer les Palestiniens à des événements et des questions cachées par leur leadership.

Une partie des projets du site consistera en l’ajout par l’unité COGAT des articles de fond sur les différents événements qui se déroulent dans l’arène palestinienne.

L’un des articles intitulés « The First Strike », par exemple, traite de l’exécution de Mahmoud Eshtewi, le commandant de bataillon Zeitoun de l’aile militaire du Hamas, il y a un an.

Il a été exécuté par un haut fonctionnaire de l’organisation terroriste, Yahya Sinwar, qui est devenu ministre de la défense du Hamas dans la bande de Gaza.

Après que Eshtewi a été arrêté et accusé de turpitude morale et corruption, l’organisation a fait en sorte de parler de son orientation sexuelle, accompagnée d’autres rumeurs selon lesquelles il était un agent double du Shin Bet, et qu’il était l’homme qui avait révélé l’emplacement du chef de l’aile militaire du Hamas, Mohammad Deif lors de l’opération Tsouk Etan.

La famille de Eshtewi a tenté de démarrer une vague de protestations contre la direction du Hamas, mais leurs efforts ont été annulés de façon énergique.

Le site a affirmé que la véritable raison de l’exécution de Eshtewi était sa critique sévère de Sinwar dans l’aile militaire du Hamas et aux dirigeants de l’organisation terroriste, avec qui il était directement connecté à l’époque.

Selon l’article ‘The First Strike » , Sinwar avait peur de Eshtewi qui pourrait prendre le pouvoir à sa place.

Bonjour, nous recherchons des correcteurs bénévoles dans la relecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

Merci !