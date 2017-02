Nouveau scandale pour le maire d’Ashkelon :  » Il a abusé de moi pendant un an et demi, je n’avais pas le choix »

Il semble que la Maire d’Ashkelon, Itamar Shimoni soit de nouveau suspecté de délit, suite au témoignage de Miri, l’ une des deux plaignantes qui est sur le point de déposer une poursuite civile.

Elle a parlé ce matin (mercredi) sur la radio israélienne, où elle dit avoir été face à la pauvreté. «Je travaillais pour lui, depuis plusieurs années et il a essayé de me tenter avec des offres d’emploi et des offres de promotion, pour que je sois avec lui » dit – elle.

Ajoutant : » Il a dit: « Je vais vous aider, laissez – moi votre CV, vous êtes entre de bonnes mains. Je ferai en sorte que vous ayez un bon salaire. Je ne pouvais pas lui dire non, parce que j’avais besoin d’argent. »

La plaignante a raconté leur premier rendez-vous : » Il m’a invité dans un appartement de luxe et a dit: «Apportez votre CV, et quand je suis arrivée , je suis devenue dans ses mains comme un objet. Je peux le dire avec des mots , il a juste fait ce qu’il voulait, « confiait – elle ».

« La relation a duré environ un an et demi, et il a profité de moi à chaque fois. Je recevais les messages de sa part » Je dois te voir « .

Elle a ajouté qu’au cours de la période où elle a été sous pression de la part de Shimoni: » Je ne pouvais pas lui dire non parce que je craignais qu’il me vire, ce fut une période difficile »

Miri dit qu’il y a eu un événement important, quand elle a découvert qu’elle était enceinte du maire. « quand je lui ai dit, il m’a dit de faire immédiatement un avortement et à cause de cela, je l’ai fait, malheureusement…ce gars a ruiné ma vie « .

Elle a noté qu’il y a eu entre elle et Shimoni, une confrontation avec la police. «J’ai tout dit et je l’ai accusé mais il a refusé tout contact et a dit:« Je l’ ai vu plusieurs fois et rien ne s’est passé, « a t’ elle expliqué.

L’avocat de Shimoni, a déclaré en réponse: «Ceci est une fausse plainte, elle a essayé de faire tomber le maire . La plaignante a envoyé la plainte à ses adversaires politiques, mon client est en conflit avec de multiples contradictions soulevées et nous sommes convaincus que l’affaire sera close cette fois aussi. ».

Pendant ce temps, hier , une autre enquête sur des soupçons d’infractions sexuelles se poursuit. Selon l’acte d’ accusation, en 2014, Itamar Shimoni , deux femmes ont porté plainte pour des abus sexuels de sa part. Après des négociations, Shimoni a signé un accord pour une rémunération de plus d’un million de dollars.

Ce n’est pas la guerre , ni l’argent, qui fait tomber les dirigeants politiques, et représentants de la communauté, mais le sexe. Et tout representant en Israel doit le savoir, pour éviter de tels procès.