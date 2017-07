Le nouveau rapport de l’ONU prouve l’offensive du gouvernement du Hamas contre ses propres habitants de Gaza

L’ambassadeur de l’ONU en Israel, Danny Danon, a commenté aujourd’hui (mardi) le nouveau rapport de l’ONU sur le régime du Hamas dans la bande de Gaza .

« Le rapport prouve que les terroristes du Hamas ont entraîné des attaques répétées contre des Israéliens innocents, mais sont aussi responsables de la destruction et la souffrance continue des habitants de Gaza », a déclaré Danon

Danon a ajouté: « L’aide humanitaire pour les habitants de la bande de Gaza est détourné par le Hamas qui se joue de la population palestinienne et de la communauté internationale. Le temps est venu pour l’ONU de reconnaître une fois pour toute que le Hamas est une organisation terroriste et doit exiger à la direction palestinienne d’abandonner les moyens d’incitation et de soutien au terrorisme ».

