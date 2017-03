Nouveau rapport de l’ONU: « Israël a imposé l’apartheid sur les Palestiniens »

De nouveau, l’ONU a accusé Israël ce mercredi d’imposer la discrimination raciale et l’apartheid contre le peuple palestinien.

L’ONU a conclu le rapport publié par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale des Nations Unies (CESAO), affirmant qu ‘ «Israël a établi un régime d’apartheid dominant sur tout le peuple palestinien. »

Le rapport ajoute que «la division du peuple palestinien est la principale stratégie imposée par Israël dans cet apartheid, divisant les Palestiniens en quatre groupes soumis à la répression par des lois, les politiques et les pratiques qui sont discriminatoires, le rapport aurait été prouvé sur la base de la réalisation de la preuve scientifique qu’ Israël était coupable de crime d’apartheid. »

Le rapport a identifié quatre groupes: « les Palestiniens qui détiennent la citoyenneté israélienne et les Palestiniens à Jérusalem-Est, les Palestiniens en Judée Samarie et dans la bande de Gaza, et les Palestiniens vivant à l’étranger en tant que réfugiés ou exilés ».

Rima Khalaf , la sous-Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et du secrétaire de direction (CESAO) a dit que ce rapport sera «le premier de son genre à être délivré par l’organisme des Nations Unies qui soit clair et explicite et montre d’Israël, un état raciste qui a mis en place un régime d’apartheid qui opprime le peuple palestinien. »

Dans de même rapport, sont inclus, Richard Falk, un ancien enquêteur de l’Organisation des Nations Unies pour les « droits de l’homme dans les territoires palestiniens » et Virginia Tilley, professeur de science politique à l’Université de Southern Illinois.

Avant que l’envoyé spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme quitte ses fonctions dans les territoires palestiniens en 2014, Falk a déclaré que « les politiques israéliennes impliquent des attributs inacceptables du colonialisme, l’apartheid et le nettoyage ethnique. »

Le rapport a soulevé un certain nombre de critiques et Israël a vivement critiqué, le décrivant comme « une publication de propagande nazie fortement antisémite », selon un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon.

Les États-Unis ont également critiqué le rapport, et l’ambassadrice américaine, Nikki Haley a envoyé un communiqué à l’ONU : «Le Secrétariat de l’ONU veut se démarquer de ce rapport, mais il doit aller beaucoup plus loin et supprimer l’ensemble du rapport. »

Pour sa part, le porte-parole de l’ONU, Stephane Dujarric a déclaré aux journalistes à New York que le rapport a été publié sans consultation préalable avec le Secrétariat de l’ONU, « le rapport dans sa forme actuelle ne reflète pas le point de vue du Secrétaire général Antonio Guterres, » ajoutant que le rapport lui-même indique qu’il reflète le point de vue de ses auteurs.