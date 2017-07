Nouveau projet de loi du député Hazan | « Protéger pénalement ceux qui tuent les terroristes sur une scène d’attentat »

Le député israélien Oren Hazan (Likoud) est largement considéré comme le « provocateur » de la Knesset et en grande partie en raison de son penchant pour ses scènes théâtrales, et en particulier lorsqu’il tente de punir le contingent antisioniste de la Knesset ou de prendre un selfie inattendu avec le président Trump, mais aussi pour la gestion d’un casino bulgare…

Se cachant derrière les plaisanteries, c’est un politicien politiquement engagé qui n’a pas peur de résoudre les problèmes à sa manière.

Hazan est membre du Comité des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, et cette semaine, il a soumis un projet de loi visant à modifier la loi pénale, qui vise à fournir une protection juridique à ceux qui tue un terroriste lors d’une attaque.

Selon le projet de loi, dans le cadre des restrictions en matière de responsabilité pénale, une autre justification sera ajoutée à l’acte d’homicide involontaire pour sauver une vie humaine contre une personne qui est considérée comme un danger pour la vie humaine lors d’une attaque terroriste.

Le député Hazan a expliqué que « beaucoup de gens parlent de la peine de mort pour les terroristes, mais il y a un problème plus grave auquel nous sommes confrontés, surtout depuis l’affaire du soldat Elor Azria et aujourd’hui, l’hésitation des forces de sécurité et des citoyens ordinaires à agir face à un terroriste, risquant d’entraîner un risque totalement inutile de la perte d’une autre vie humaine (pas le terroriste) supplémentaire ».

La raison de cette hésitation, selon Hazan, est «due à la peur que leur action peut les entraîner devant une poursuite pénale».

« Afin d’empêcher l’effet Azria qui oblige les forces de sécurité et les civils à hésiter à prendre des mesures rapides contre les terroristes lors d’une attaque, ces hésitations qui peuvent nuire à leur vie ou la vie d’autrui, ces intervenants devraient être libérés de la responsabilité pénale dans ces circonstances » a déclaré le député Hazan.

Au cours du week-end, un soldat israélien a été fortement critiqué quand il a tiré sur un terroriste dans une famille juive à partir d’une fenêtre et qui a eu le temps d’assassiner trois membres d’une même famille à Halamish, en Judée et à Samarie.

Le soldat a tiré une seule fois, neutralisant l’attaquant, sans le tuer. En louant le courage du soldat, certains ont suggéré que sa décision d’épargner la vie du tueur était motivée par la peur des poursuites.