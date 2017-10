Un nouveau projet de loi autoriserait le gouvernement israélien à fermer les ONG qui critiquent Tsahal

Un nouveau projet de loi en préparation permettrait au gouvernement israélien de fermer les ONG de gauche qui critiquent l’armée israélienne ou appellent au boycott d’Israël.

Le projet de loi est en cours de préparation par le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin, à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a rapporté la chaîne israélienne Channel 2 .

Levin aurait commencé à travailler dessus depuis environ cinq mois. La législation devrait être révisée par les conseillers juridiques et approuvée par Netanyahu dans les semaines à venir pour être présentée lors de la session d’hiver de la Knesset.

Le projet de loi toucherait des ONG telles que Breaking the Silence, qui amène d’anciens soldats de l’armée dans des écoles et autres lieux à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël pour parler des abus présumés des Palestiniens sous occupation.

Netanyahou a déclaré dimanche à un sommet des journalistes chrétiens à Jérusalem qu’il envisageait de créer une commission parlementaire pour enquêter sur le financement des ONG reçues des gouvernements étrangers.

En juillet 2016, la Knesset a adopté une législation controversée qui oblige les organisations non gouvernementales à déclarer publiquement le financement de leur gouvernement étranger.

En vertu de la loi sur la transparence des ONG, celles qui reçoivent plus de la moitié de leur soutien des «entités politiques étrangères» – y compris les gouvernements étrangers ou les agences d’État – doivent déclarer ce financement et le détailler chaque fois qu’elles publient un rapport et des documents de plaidoyer aux fonctionnaires publics.

La loi sur les ONG a été contestée par les États-Unis et dénoncée par de nombreux pays européens.