Nouveau plan de paix | Netanyahu offre le Wadi Ara aux arabes en échange du Gush Etzion

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a proposé un nouveau plan de paix au président américain Donald Trump par l’intermédiaire de deux de ses principaux conseillers, Jason D. Greenblatt et Jared Kushner, qui sont arrivés cette semaine dans la région pour tenter de calmer la situation à Jérusalem.

Le plan de Netanyahou implique la prise de toute la région du Gush Etzion ( situé sur les monts de Judée, au sud de Jérusalem et de Bethléem, et en Judée Samarie) en échange du transfert des villes arabes israéliens fortement peuplées vers le Wadi Ara, la région connue sous le nom du «Triangle du Nord» qui appartient à l’Autorité palestinienne, a déclaré samedi soir le journaliste israélien Amit Segal.

Selon la proposition, seules les villes arabes et ses citoyens dans ces villes arabes seraient échangées, mais pas toute la région elle-même.

Le Triangle est un bastion du Mouvement islamique en Israël et Raed Salah, le chef actuel de la faction nord du mouvement est l’ ancien maire d’Umm al-Fahm.

C’est la première fois que le Premier ministre suggère publiquement un tel plan, et il l’aurait déclaré après le soutien public massif des Arabes d’Umm al-Fahm , la ville des terroristes musulmans qui ont tué deux policiers israéliens .

Ce n’est pas la première fois que l’idée est apparue. Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a formulé une proposition similaire en 2015. «Bienvenue au club», a déclaré Liberman ce jeudi.

Le plan excéderait la ville arabe israélienne actuelle d’Umm al-Fahm, abritant les trois terroristes qui ont assassiné les deux policiers israéliens sur le Mont du Temple il y a deux semaines et les milliers de résidents qui ont célébré la « victoire » du Mont du Temple. Des terroristes ont même placé la nuit dernière des drapeaux de l’Autorité palestinienne.

L’attentat terroriste du Mont du Temple a incité Israël à installer des détecteurs de métaux et des caméras de sécurité à l’extérieur du site sacré, que le Waqf islamique jordanien, le Mufti de Jérusalem et l’Autorité palestinienne ont utilisé comme une excuse pour tenter de lancer une troisième intifada.

Il est peu probable que la Cour suprême permette à Israël d’enlever les Arabes israéliens de leur citoyenneté israélienne et de les transformer en citoyens de l’Autorité palestinienne, mais la menace et le message de Netanyahu sont clairs … s’ils ne veulent as être de bons citoyens d’Israël, nous avons des options très désagréables sur la table à leur proposer.

Mais aux oreilles américaines, cela ressemble probablement à un plan qui n’est pas si mauvais, mais assez pour effrayer le député arabe Ahmed Tibi, dont la propre ville natale de Taibe, à une courte distance, et pourrait être la suivante.