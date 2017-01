Nouveau parc aquatique pour Eilat : 30 attractions pour 3500 personnes !

La ville de Eilat a approuvé la construction d’un nouveau parc aquatique immense sur le site de l’ancien Texas Ranch.

Il se nommera Luna Water Eilat et devrait compter plus de 30 attractions aquatiques. La construction devrait débuter dés cette année 2017

Le conseil de la ville note que le maire d’Eilat, Meir Yitzhak Halevy, est actif depuis le début de son mandat dans les discussions avec les propriétaires fonciers sur la question du développement ou le retour des propriétés à l’Autorité des terres d’Israël.

Le parc proposé pourra accueillir 3 500 personnes et comprendra un immeuble de deux étages qui abritera des magasins, une cafétéria et une salle de conférence.

Au total, le parc comprendra une superficie de 2 830 mètres carrés et sera construit à côté de Nahal Shlomo. On estime à 100 le nombre d’employés, selon la saison, et, même si les prix d’entrée n’ont pas encore été déterminés, le coût estimatif sera d’environ entre 75 et 100 shekels.

Les installations comprendront une piscine à vagues, un toboggan adulte de 25 mètres et un espace pour enfants. Selon Halevy, «la construction du parc aquatique est compatible avec les plans municipaux pour augmenter le tourisme et développer d’autres attractions dans la ville pour le bénéfice des résidents et des visiteurs. Halevy a poursuivi en ajoutant que la ville prévoit d’avancer deux autres projets, un autre parc aquatique au nord du croisement Arava et une promenade sous-marine.

