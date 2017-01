Nouveau pour les Olim de France à Jérusalem : La Maison de l’emploi !

Un nouveau projet lié à l’emploi des nouveaux Olim de France à Jérusalem a débuté , il se nomme » La Maison de l’emploi » .

Qualita en association avec la Mairie de Jérusalem, la Fondation Adelis, le ministère de l’Immigration et de l’Intégration, le Mati (centres de développement des petites entreprises), le Cnef (Centre National des Etudiants Francophones en Israël), AMI (Alya et Meilleure Intégration) et la structure Gvahim sont à l’origine de ce grand projet.

En quoi consiste t’il ?

Afin d’accueillir au mieux, les immigrants juifs de France dont la destination préférée est Jérusalem, la « Maison de l’emploi » qui est un moyen de vous donner tous les moyens de vous aider à trouver un emploi dans un nouveau pays dont la langue et les lois ne sont pas encore familières

La « Maison de l’emploi » qui centralise tous les services existants en Israel, va faciliter aux olim l’accès aux différentes aides et l’accès à l’emploi par les formations et les reconversions et permettre aux nouveaux venus qui ont quitté la France, de s’intégrer plus rapidement et facilement.

En espérant que « La Maison de l’Emploi » sera aussi active dans le sud du pays (ce qui n’est pas encore le cas) , étant donné que c’est également une destination pour de nombreux français avec des revenus plus modestes, faisant leur Alya.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI